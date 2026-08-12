FC Peterswald-Löffelscheid
Altstars des 1. FC Köln kommen zum 100. Geburtstag
Das Schmuckstück des FC Peterswald-Löffelscheid: Im Jahr 2020 wich der Hartplatz einem Rasen, dem „grünen Teppich vom Hunsrück“,
Das Schmuckstück des FC Peterswald-Löffelscheid: Im Jahr 2020 wich der Hartplatz einem Rasen, dem „grünen Teppich vom Hunsrück“, wie man im Verein voller Stolz sagt. Auch für das große Jubiläumswochenende ist der Rasen sattgrün und im besten Zustand, wenn am Samstag (17 Uhr) zum 100. Geburtstag des FCP die Traditionsmannschaft des 1. FC Köln ihre Aufwartung auf dem Geläuf, gelegen zwischen den beiden Hunsrück-Dörfern, macht.
Dennis Irmiter

Der FC Peterswald-Löffelscheid feiert seinen 100. Geburtstag. Höhepunkt des Jubiläumswochenendes ist am Samstag (17 Uhr) der Auftritt der Legendenelf des 1. FC Köln auf dem „grünen Teppich im Hunsrück“, dem Rasenplatz-Schmuckstück des FCP.

Lesezeit 3 Minuten
Der Sportplatz liegt genau zwischen Peterswald und Löffelscheid. Treffender könnte der Standort kaum sein: Seit mittlerweile 100 Jahren bringt der FC Peterswald-Löffelscheid Menschen aus beiden Ortsteilen und der gesamten Umgebung zusammen. Hier wird trainiert, mitgefiebert und gefeiert.
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