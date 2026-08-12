Altstars des 1. FC Köln kommen zum 100. Geburtstag
Der FC Peterswald-Löffelscheid feiert seinen 100. Geburtstag. Höhepunkt des Jubiläumswochenendes ist am Samstag (17 Uhr) der Auftritt der Legendenelf des 1. FC Köln auf dem „grünen Teppich im Hunsrück“, dem Rasenplatz-Schmuckstück des FCP.
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Der Sportplatz liegt genau zwischen Peterswald und Löffelscheid. Treffender könnte der Standort kaum sein: Seit mittlerweile 100 Jahren bringt der FC Peterswald-Löffelscheid Menschen aus beiden Ortsteilen und der gesamten Umgebung zusammen. Hier wird trainiert, mitgefiebert und gefeiert.