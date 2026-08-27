Malberg II schielt auf Punkte Alsdorf und Atzelgift wollen den Schwung mitnehmen Jona Heck 27.08.2026, 12:56 Uhr

i Der FSV Kroppach (in Blau-Rot) feierte vergangene Woche gegen den FK Etzbach (in Schwarz) den ersten Saisonsieg. Jürgen Augst/byJogi

In der Kreisliga B1 bleibt es spannend: Während Etzbach, Malberg II und Niedererbach noch punktlos am Tabellenende stehen, kämpfen die punktverlustfreien Teams Alsdorf, Atzelgift, Harbach und Schönstein um die Spitze am vierten Spieltag.

Alle Partien des vierten Spieltags in der Fußball-Kreisliga B1 finden am Sonntag statt. Den Auftakt machen dabei jeweils die Zweitvertretungen der Betzdorfer und Lautzerter. Um 12.30 spielt die Rheinlandliga-Reserve der SG 06 Betzdorf zu Hause auf dem Bühl gegen das Tabellenschlusslicht FK Etzbach.







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