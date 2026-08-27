In der Kreisliga B1 bleibt es spannend: Während Etzbach, Malberg II und Niedererbach noch punktlos am Tabellenende stehen, kämpfen die punktverlustfreien Teams Alsdorf, Atzelgift, Harbach und Schönstein um die Spitze am vierten Spieltag.
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Alle Partien des vierten Spieltags in der Fußball-Kreisliga B1 finden am Sonntag statt. Den Auftakt machen dabei jeweils die Zweitvertretungen der Betzdorfer und Lautzerter. Um 12.30 spielt die Rheinlandliga-Reserve der SG 06 Betzdorf zu Hause auf dem Bühl gegen das Tabellenschlusslicht FK Etzbach.