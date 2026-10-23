Die SG Niedererbach gewann das Nachholspiel des elften Spieltags gegen Etzbach erwartungsgemäß. Am zwölften Spieltag der Kreisliga B1 will Atzelgift die Spitze verteidigen, während Alsdorf und Schönstein zum alleinigen Verfolger werden wollen.
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Der elfte Spieltag der Fußball-Kreisliga B1 wurde erst am Mittwochabend mit der Nachholpartie zwischen dem FK Etzbach und der SG Niedererbach/Niederhausen abgeschlossen. Erwartungsgemäß setzten sich die Gäste mit 6:1 (3:1) durch und stehen mit dem Sieg im sicheren Mittelfeld der Tabelle.