Atzelgift mit Pflichtaufgabe Alsdorf gegen Schönstein: Wer wird Jäger Nummer eins? Jona Heck 23.10.2026, 11:48 Uhr

i Die SG Niedererbach (in Rot) fuhr zuletzt zwei klare 6:1-Siege ein. Der TuS Bitzen (in Weiß-Rot) hingegen will gegen Harbach die nächsten Punkte. Jürgen Augst/byJogi

Die SG Niedererbach gewann das Nachholspiel des elften Spieltags gegen Etzbach erwartungsgemäß. Am zwölften Spieltag der Kreisliga B1 will Atzelgift die Spitze verteidigen, während Alsdorf und Schönstein zum alleinigen Verfolger werden wollen.

Der elfte Spieltag der Fußball-Kreisliga B1 wurde erst am Mittwochabend mit der Nachholpartie zwischen dem FK Etzbach und der SG Niedererbach/Niederhausen abgeschlossen. Erwartungsgemäß setzten sich die Gäste mit 6:1 (3:1) durch und stehen mit dem Sieg im sicheren Mittelfeld der Tabelle.







Artikel teilen

Artikel teilen