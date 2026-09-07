Kroppach muss noch mal zittern Alsdorf feiert einen 16:0-Kantersieg beim FK Etzbach Jens Kötting 07.09.2026, 10:54 Uhr

i Im Duell der Hartplatz-Spezialisten setzten sich die Sportfreunde Schönstein (gelbe Trikots) bei der SG Harbach (in Dunkelblau) mit 2:1 durch. Manfred Böhmer/balu

Drei verlustpunktfreie Mannschaften am Anfang der Tabelle, eine Mannschaft ganz ohne Punkte und schon 44 Gegentreffern am anderen Ende des Tableaus. So langsam zeichnet sich ein erstes, deutliches Bild in der B1 ab.

In der Kreisliga B1 bleiben drei Mannschaften weiter ungeschlagen. Zwei davon, die SG Alsdorf sowie die Sportfreunde Schönstein, sind weiterhin verlustpunktfrei unterwegs. Mit der SG Atzelgift/Nister könnte am Dienstag, wenn der Tabellendritte bei der SG Honigsessen/Katzwinkel gastiert (19.







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