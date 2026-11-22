Kein Happy End für TuS-Reserve Alpenrod II hat in Niederahr das letzte Wort Marco Rosbach 22.11.2026, 11:42 Uhr

i Zwei der fünf Torschützen beim Jahresausklang: Jonas Heidrich (rechts) brachte die SG Alpenrod II mit 1:0 in Führung, Jannik Sturm sorgte für den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 2:2. Am Ende musste sich der TuS Niederahr II mit 2:3 geschlagen geben. Andreas Hergenhahn

Vom schnellen 0:2-Rückstand ließ sich der TuS Niederahr II nicht entmutigen, doch am Ende machte die SG Alpenrod II weniger grobe Schnitzer und fand auf den zwischenzeitlichen Ausgleich die passende Antwort.

Das war der letzte Akt in der Kreisliga B2 im laufenden Fußballjahr – und für den TuS Niederahr II brachte er nicht den erhofften Erfolg, um sich noch weiter von der Abstiegszone abzusetzen. Im Nachholspiel gegen die SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau II musste sich die Elf von Markus Ewald nach unglücklichem Beginn und zwischenzeitlicher Aufholjagd am Ende mit 2:3 (1:2) geschlagen geben.







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