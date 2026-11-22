Vom schnellen 0:2-Rückstand ließ sich der TuS Niederahr II nicht entmutigen, doch am Ende machte die SG Alpenrod II weniger grobe Schnitzer und fand auf den zwischenzeitlichen Ausgleich die passende Antwort.
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Das war der letzte Akt in der Kreisliga B2 im laufenden Fußballjahr – und für den TuS Niederahr II brachte er nicht den erhofften Erfolg, um sich noch weiter von der Abstiegszone abzusetzen. Im Nachholspiel gegen die SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau II musste sich die Elf von Markus Ewald nach unglücklichem Beginn und zwischenzeitlicher Aufholjagd am Ende mit 2:3 (1:2) geschlagen geben.