In der Fußball-Kreisliga B2 feierte der TuS Bad Marienberg den einzigen Auswärtssieg des zweiten Spieltags. Das Spiel zwischen dem TuS Niederahr II und der SG Hundsangen III wurde verschoben.

Nach zwei Spieltagen ist die SG Alpenrod II das einzige Team, welches mit der maximalen Ausbeute dasteht. Das hätte die Reserve des TuS Niederahr ändern können, das Spiel gegen die SG Hundsangen III wurde aber in den Oktober verschoben. Im Tabellenkeller warten die SG Hemmerich und der SV Stockum-Püschen weiterhin auf den ersten Punkt.

SG Lasterbach Elsoff – SSV Hattert 1:1 (1:1). In der Kreisliga B2 trennten sich die SG Lasterbach Elsoff und der SSV Hattert 1:1-Unentschieden. Die Gastgeber gingen früh in Führung, doch die Gäste konnten noch in der ersten Halbzeit ausgleichen. In der zweiten Hälfte fielen keine weiteren Treffer, sodass beide Teams sich die Punkte teilen mussten. Tore: 1:0 Thomas Benner (11.), 1:1 Christos Omiridis (33.).

SV Weidenhahn – SG Hemmerich Rothenbach 2:1 (1:1). Ein später Treffer bescherte der Heimelf den Sieg. „Das Glück, was uns letzte Woche fehlte, war diesmal auf unserer Seite. Es war ein sehr umkämpftes, ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Konsequenterweise wäre demnach wahrscheinlich ein Unentschieden gerecht gewesen“, zeigte sich SV-Trainer Daniel Wilhelm sportlich. Tore: 1:0 Kerim Akbulut (34.), 1:1 Leon Eisenmenger (43.), 2:1 Kerim Akbulut (88.).

SG Alpenrod II – SG Westerburg III 4:2 (4:2). „Zu Beginn des Kirmesspiels gerieten wir durch unsere anfängliche Zurückhaltung im Zelt in Rückstand. Das Gegentor wirkte jedoch wie ein Weckruf: Wir übernahmen die Spielkontrolle und erspielten uns mit schönen Kombinationen die verdiente Führung. In der zweiten Halbzeit hatten wir viel Ballbesitz, nutzten diesen aber zu selten für weitere Treffer. Insgesamt war unser Sieg verdient. Dem Team aus Westerburg wünschen wir weiterhin viel Erfolg“, zeigte sich Alpenrods Trainer Marius Menges zufrieden. Tore: 0:1 Jason Oschewsky (2.), 1:1 Tobias Salzer (16.), 2:1 Julien Nagel (19.), 3:1 Simon Söhngen (27.), 3:2 Dennis Islami (35.), 4:2 Henoch Fito (37., Eigentor).

SG Basalt Fehl-Ritzhausen – SG Meudt/Berod 2:1 (1:1). In buchstäblich letzter Sekunde sicherte sich die Heimelf den Sieg. „Gegen einen starken Gegner aus Meudt kamen wir nur schwierig ins Spiel und mussten folgerichtig durch eine Standardsituation das 0:1 hinnehmen. Das war wie ein Weckruf für uns und wir machten noch vor der Pause das so Wichtige 1:1. Nach der Pause haben wir eine extrem gute kämpferische Leistung gezeigt und uns so in einem offenen Spiel, indem es in beide Richtungen hätte gehen können, den Lucky Punch verdient“, zeigte sich Basalts Co-Trainer Yannick Weber hochzufrieden. Tore: 0:1 Matthias Aßmann (16.). 1:1 Leon Jung (40.), 2:1 Justus Gringel (90.+5).

SV Stockum-Püschen – TuS Bad Marienberg 1:3 (0:2). Im ersten Heimspiel der Saison musste sich Stockum-Püschen geschlagen geben. Dementsprechend enttäuscht war SV-Trainer Thorsten Ferger nach dem Spiel: „In der Partie waren deutliche Defizite in der Laufarbeit und im Zweikampfverhalten meines Teams zu erkennen und der Gegner war sofort im Spiel. Schlussendlich war es eine bittere Niederlage für uns.“ Tore: 0:1 Almutasem Bellah Alawad (20.), 0:2, 0:3 Kilian Nana Yandjo (44., 59.), 1:3 Jeremy Heß (78.).

SG Guckheim II – Malberger Kickers 2:2 (1:0). Die Kickers liefen lange einem Rückstand hinterher, erzielten jedoch noch spät den Ausgleich. „Wir hätten das Ding nicht mehr aus Hand geben dürfen und hatten auch nach dem Ausgleich noch eine gute Chance auf den Sieg. Auch wenn das Unentschieden am Ende gerecht ist, hätten wir die Führung über die Zeit bringen müssen“, haderte Guckheims Trainer Meik Schwarz mit dem Ausgang der Partie. Tore: 1:0 Fabio Benito (14.), 2:0 Matthias Nilges (66.), 2:1 Cederic Aller (76., Foulelfmeter), 2:2 Joshua Zeitz (89.).