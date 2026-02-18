Aufstiegskampf spitzt sich zu Alexander Dick hört nach Saison in der Grafschaft auf Lutz Klattenberg 18.02.2026, 15:15 Uhr

i Mit 4:1 hat die Grafschafter SG (in Schwarz mit Pedro Loureiro) im Heimspiel die DJK Kruft/Kretz besiegt. Dennoch hat die DJK auf dem ersten Tabellenplatz überwinter, drei Punkte vor der GSG, die allerdings auch ein Spiel weniger absolviert hat. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Trainer Raif Allak vom Kreisliga-B7-Schlusslicht Neuwied hat seine Tätigkeit aus zeitlichen und beruflichen Gründen niedergelegt. Die Reserve von Bad Bodendorf fühlt sich derweil gut gerüstet für den Abstiegskampf.

In der Fußball-Kreisliga B 7 laufen die Vorbereitungen auf den Spielbeginn im neuen Jahr auf Hochtouren. An der Spitze bahnt sich ein spannender Aufstiegskampf an, während im Keller um jeden Punkt gegen Abstieg gekämpft wird.DJK Kruft/Kretz: „Es gibt nicht viel Neues zu berichten.







