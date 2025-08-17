Die SG Ahrtal Hönningen ist auch am zweiten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 in der Erfolgsspur geblieben und hat die Tabellenführung behauptet. Dahinter setzte der SV Ulmen mit einem hochverdienten Derbysieg bei der SG Eifelhöhe in Faid ein Ausrufezeichen, während die SG Brohlbachtal die ersten Zähler der Saison einfahren konnte.

FSG Vordereifel Kirchwald – SV Laubach II 1:1 (1:0). In einer temporeichen und äußerst ansehnlichen Begegnung trennten sich beide Mannschaften ohne Sieger. Kurz vor der Pause brachte Dennis Fücks, der in der Vorwoche bereits einen Hattrick erzielt hatte, die Hausherren in Führung (45.). Den Ausgleich erzielte im zweiten Durchgang Laubachs Joker Justin Baun (69.). „Insgesamt war es ein sehr gutes B-Klassen-Spiel. Laubach II hatte in den ersten 45 Minuten die besseren Chancen. Wir waren in der zweiten Halbzeit besser“, befand Kirchwalds Trainer Dirk Freudendahl. Demgegenüber zeigte sich Laubachs Übungsleiter Wolfgang Bretz angetan von der Leistung seines Teams. „Wir hätten aufgrund der klareren Chancen gewinnen müssen. Unabhängig davon bin ich sehr zufrieden mit dem Fußball, den wir gespielt haben“, so Bretz.

SG Maifeld-Elztal II – SG Brohlbachtal 0:5 (0:2). Die Gäste aus Hambuch und Düngenheim haben mit einem klaren Sieg die Gering-Kolliger Alm gestürmt. Nach anfänglichen Problemen übernahmen die Kombinierten ganz zur Freude von Trainer Stephan Schikora die Kontrolle und zeigten eine Reaktion auf die Niederlage vom ersten Spieltag. „Die Jungs haben eine geschlossene Mannschaftsleistung auf den Platz gebracht. Der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung“, sagte Schikora. Auf der anderen Seite sah bei Maifeld-Elztals Trainer Jan Müller die Gemütslage nach der zweiten Pleite gänzlich anders aus. „Wir kamen gut rein, bevor es in die falsche Richtung gelaufen ist. Der Gegner war enorm effektiv. Wir waren dagegen zu harmlos und haben zu einfache Gegentore bekommen“, kommentierte Müller. Torfolge: 0:1 Levin Wey (33.), 0:2 Eigentor Philipp Otto (45.), 0:3 Wey (56.), 0:4 Tom Johann (65.), 0:5 Lukas Mohr (78.).

SG Eifelhöhe – SV Ulmen 2:4 (0:2). Das mit Spannung erwartete Derby auf dem Faider Rasenplatz ist recht souverän an den A-Klassen-Absteiger aus Ulmen gegangen. Nach einer knappen Stunde führten die Gäste dank eines Eigentors von Niels Braun (19.) sowie eines Doppelpacks von Max Klostermann (32., 61.) bereits mit 3:0. Der Anschlusstreffer von Ilias Hoffstadt (76.) brachte etwas Spannung zurück, doch nur kurz darauf sorgte Jonas Esper (82.) für die Entscheidung, sodass der Treffer von Matteo Arnoldi in der Nachspielzeit nur noch Ergebniskosmetik war. „Heute können wir dem Ergebnis und der Art und Weise zufrieden sein. Alles was wir letzte Woche haben vermissen lassen, war heute da“, freute sich Ulmens Trainer Mario Sungen über den Derbysieg. „Ulmen ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Wir konnten wenig davon umsetzen, was wir uns vorgenommen haben. Wir sind enttäuscht, werden aber hoffentlich die richtigen Lehren daraus ziehen“, erklärte Eifelhöhes Coach Tobias Stephan.

SG Hocheifel Adenau – SG Weiler/Boos 3:2 (1:0). Ein Last-Minute-Treffer von Tobias Weiler in der Nachspielzeit hat der SG Hocheifel den ersten Saisonsieg beschert. Zuvor führten die Hausherren auf dem Rasenplatz im Stadion nach Toren von Youngster Antony Howe (45.) und Paul Bergsdorf (48.) schon mit 2:0, ehe die Gäste mit Treffern von Peter Jegel (60.) und Martin Hess (83.) ausgleichen konnten. „Der Sieg geht trotz des Zeitpunktes mehr als in Ordnung. Wir haben über weite Strecken dominiert, es aber unnötig spannend gemacht. Umso wichtiger ist der Siegtreffer auch für die Moral“, meinte Hocheifels Trainer Rainer Bauer. „Wir haben uns trotz der Personalsorgen zurück gekämpft. Umso bitterer ist der Ausgang“, sagte Weilers Trainer Ewald Knechtges.

SG Illerich/Landkern – SG Ahrtal Hönningen 0:4 (0:2). Auf den 9:0-Erfolg aus der Vorwoche hat die SG Ahrtal einen recht unspektakulären, aber äußerst souveränen 4:0-Sieg beim Aufsteiger aus Illerich und Landkern folgen lassen. Doppelpacker Simon Jüngling (17., 23.), Fabian Herbusch (55.) und ein Eigentor von Janne Heibel (82.) sorgten für klare Verhältnisse. „Wir nehmen den ersten Auswärtssieg der Saison gerne mit und freuen uns auf das zweite Spiel ohne Gegentor“, kommentierte Ahrtal-Trainer Marcel Zimmermann. Illerichs Trainer Christopher Marx sah trotz der Niederlage einen Fortschritt. „Ohne Zweifel war Ahrtal eine Nummer zu groß. Wir haben dennoch Schritte gemacht und werden weiter an uns arbeiten“, so Marx.

SG Auderath/Alflen – TuS Hausen 0:4 (0:3). Zwei Spiele, zwei Siege. So lautet die Startbilanz des TuS Hausen. In Auderath legten die Gäste mit einem Tor von Nils Schmidtke (1.) einen Blitzstart hin. Abermals Schmidtke legte später nach (23.), bevor Marius Luxem (44.) und Schmidtke mit seinem dritten Streich (76.) den Auswärtssieg eintüteten. „Der super Start hat bei dem schwierig zu bespielenden Geläuf sehr geholfen. Wir sind sehr froh über unseren Saisonstart“, meinte Hausens Trainer Dominik Ihle, während Auderaths Coach Björn Laux sagte: „Bis auf die Tatsache, dass wir keine Tore geschossen haben, kann ich der Mannschaft heute keinen Vorwurf machen. Die Jungs haben alles versucht.“