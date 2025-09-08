Die SG Ahrtal Hönningen hat mit einem deutlichen Sieg im Spitzenspiel des fünften Spieltages der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 beim TuS Hausen ein Ausrufzeichen gesetzt. Neuer Tabellenführer ist der SV Ulmen, der die Pflichtaufgabe gegen Aufsteiger SG Illerich/Landkern souverän meisterte. Außergewöhnliches spielte sich in der Partie zwischen dem SV Laubach II und der SG Hocheifel Adenau ab.

FSG Vordereifel – SG Eifelhöhe 2:0 (1:0). Die Kombinierten aus der Vordereifel sind auch in ihrem vierten Saisonspiel ungeschlagen geblieben. Dem nicht genug, bescherten die Routiniers David Nürenberg (39.) und Dennis Fücks (76.) den Gastgebern im Duell mit der SG Eifelhöhe den dritten Saisonsieg. „Die Jungs haben spielerisch und kämpferisch gegen einen gefährlichen Gegner überzeugt. Lediglich die Chancenverwertung war ausbaufähig“, kommentierte Vordereifel-Trainer Dirk Freudendahl zufrieden. Demgegenüber sah Eifelhöhe-Trainer Tobias Stephan seine Mannschaft in Kirchwald deutlich verbessert im Vergleich zur 2:5-Pleite gegen Laubach II in der Vorwoche. „Ich bin zufrieden mit der Leistungssteigerung, nicht aber mit dem Ergebnis. Vordereifel habe ich nicht ohne Grund als Favorit auf die Meisterschaft getippt. Sie haben viel Qualität in ihren Reihen, wie sie heute gezeigt haben“, so Stephan.

SG Weiler/Boos – TuS Mayen II 1:3 (0:1). Nach zwei Niederlagen gegen die Spitzenteams SG Ahrtal und TuS Hausen ist die Bezirksligar-Reserve aus Mayen in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Bei der weiterhin schwächelnden SG Weiler trafen Nils Lenerz (30.) und Marcel Eultgem (68.) sehenswert, ehe die Hausherren durch Nico Gundert (71.) verkürzen konnten. Die Entscheidung markierte in der Nachspielzeit Kapitän Tom Stulla per Elfmeter. „Wir hätten zur Halbzeit höher führen können. Nach der Pause hatten wir auf die Druckphasen des Gegners immer die richtige Antwort“, befand Mayens Coach Michael Brodam, während Weilers Trainer Ewald Knechtges sagte: „Meine ersatzgeschwächte Mannschaft hat alles gegeben, wurde aber letztendlich durch zwei Sonntagsschüsse geschlagen.“

TuS Hausen – SG Ahrtal Hönningen 1:4 (0:3). Das Topspiel ist klar und deutlich an die Gäste aus dem Ahrtal gegangen. Bereits zur Pause war die Partie nach Toren von Tim Kaltz (4., 15.) und Leon Wurst (32.) vorentschieden. Im zweiten Durchgang fügte Hausens Elias Szulczyk per Elfmeter (73.) den Gästen zwar den ersten Gegentreffer der Saison zu, doch erneut Wurst sorgte kurz vor Schluss für klare Verhältnisse (90.+1). Bei den Hausherren flog im Anschluss zu allem Überfluss noch Milad Yarmohamadi aufgrund einer Tätlichkeit vom Platz. „Unter dem Strich ist es ein verdienter Sieg vor allem aufgrund der ersten Halbzeit, in der wir noch höher hätten führen können“, erklärte Ahrtal-Trainer Marcel Zimmermann. „Den klaren Rückstand haben wir uns selbst zuzuschreiben. In der zweiten Halbzeit sind wir angelaufen, die Niederlage geht aber in Ordnung. Besonders bitter ist der Platzverweis, da wir ohnehin schon mehrere verletzte Spieler zu verzeichnen haben“, war Hausens Trainer Dominik Ihle bedient.

SV Ulmen – SG Illerich/Landkern 5:0 (3:0). Der SV Ulmen ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden und hat dank eines souveränen Erfolges über Aufsteiger Illerich/Landkern die Tabellenführung übernommen. Niklas Denkel (10.) und Yannick Franzen (16., 31.) sorgten schon vor der Pause für die Vorentscheidung, bevor erneut Franzen (76.) und Marius Meurer (79.) das Ergebnis in die Höhe schraubten. „Wir haben unsere Hausaufgaben erledigt, konnten durchwechseln und freuen uns über die Tabellenführung“, meinte Ulmens Trainer Mario Sungen. „Wie erwartet war Ulmen eine Nummer zu groß für uns. Wir hatten in der zweiten Halbzeit einige positive Ansätze, an die wir in den nächsten Wochen anknüpfen wollen“, kommentierte Gästetrainer Christopher Marx.

SG Brohlbachtal – SG Auderath/Alflen 9:1 (5:0). Mit einem fulminanten Kantersieg hat sich die SG Brohlbachtal aus der Ergebniskrise der letzten Wochen befreit und ist in der Tabelle auf Rang sechs geklettert. Die Gäste dagegen gerieten abermals unter die Räder. Zu allem Überfluss erzielte Jan Niklas Barbara gleich zwei Eigentore. „Wir fangen gut an, bekommen dann ein total unnötiges Tor, bei dem wir abschalten und fallen auseinander. Aktuell klappt einfach überhaupt nichts“, sagte Gästetrainer Björn Laux bedient. Zudem sah sein Akteur Max Schäfer wegen einer Notbremse die Rote Karte. Die Torfolge in Kaifenheim: 1:0 Levin Wey (5.), 2:0 Tim Hermann (11.), 3:0 Eigentor Jan Niklas Barbara (29.), 4:0 Tom Johann (33.), 5:0 Eigentor Barbara (45.), 6:0 Simon Spies (47.), 6:1 Henrik Schneider (53.), 7:1 Calvin Ungers (78.), 8:1 Spies (83.), 9:1 Florian Bauer (90.).

SV Laubach II – SG Hocheifel Adenau 4:2 (0:2). Völlig verrückt ging es in den Schlussminuten in Laubach zu. Lange führten die Gäste nach Toren von Tobias Weiler (15.) und Fadel Hajo (21.) mit 0:2. Nach der Pause verkürzten die Hausherren durch Simon Göbel (52.), lagen aber noch bis zur letzten Minute in Rückstand und gingen dennoch als Sieger vom Platz. Erneut Göbel (90.) und nur wenige Augenblicke nach dem nachfolgenden Anstoß Marlon Rössel per Einzelleistung (90.+1) drehten die Partie, die Marius Goebel sogar noch auf 4:2 stellte (90.+3). „Die Jungs haben eine tolle Moral bewiesen und angeführt von Kapitän Simon Göbel das Spiel verdient gedreht“, war Laubachs Trainer Wolfgang Bretz stolz auf seine junge Truppe. „Wir haben stark angefangen, am Ende aber auch stark nachgelassen. In der Schlussphase hat der Zugriff im Mittelfeld gefehlt. Nach dem 2:2 haben wir nach vorne gespielt und uns einen Konter gefangen“, erklärte Hocheifel-Co-Trainer Volker Badzies die aus seiner Sicht bittere Pleite.