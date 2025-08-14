Mit zwei Freitagsspielen geht es in der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 in den zweiten Spieltag. Spielfrei in der 13-köpfigen Liga hat der TuS Mayen II.

FSG Vordereifel Kirchwald – SV Laubach II (Fr., 19.30 Uhr). Die Gastgeber gehen nach dem 4:1-Auftakterfolg in Kaifenheim bei der SG Brohlbachtal mit Rückenwind ins Spiel. „Wir wollen den Schwung mitnehmen. Laubach II ist gut besetzt und wird sicherlich aus der ersten Mannschaft verstärkt werden“, erwartet Kirchwalds Trainer Dirk Freudendahl. Für die Gäste, die zunächst spielfrei hatten, ist es das erste Ligaspiel. „Der Kirchwald-Sieg in Kaifenheim kam für mich nicht überraschend“, sagt Laubachs Coach Wolfgang Bretz: „Dirk macht da einen guten Job und hat mit Stürmer Dennis Fücks und Kapitän David Nürenberg starke Spieler. Wir sind aber personell gerüstet und haben bis auf Dawid Koczyba alle Mann an Deck.“

SG Maifeld-Elztal II – SG Brohlbachtal (Fr., 19.30 Uhr, in Gering-Kollig). Aus zwei unterschiedlichen Fußballkreisen stammend, trennen beide Spielgemeinschaften dennoch nur wenige Kilometer Luftlinie voneinander. Ein Derby ist es entsprechend nicht, aber zumindest ein Lokalduell mit erhöhter Brisanz, schließlich sind beide Teams mit Niederlagen in die Saison gestartet. „Mit Blick auf das Auftaktprogramm wären die ersten Zähler zu Hause schon wichtig. Dafür brauchen wir einen guten Tag“, sagt Maifelds Übungsleiter Jan Müller, der voraussichtlich auf den erkrankten Routinier Richard Sax verzichten muss. „Beide Mannschaften kennen sich. Wir werden ein paar Dinge umstellen und auch vom Personal rotieren. Ganz klar müssen wir aber etwas Zählbares von der Alm mitnehmen“, sagt Brohlbachtals Trainer Stephan Schikora.

SG Eifelhöhe Büchel – SV Ulmen (Sa., 18 Uhr, in Faid). Im Anschluss an den guten Ligastart in Weiler/Boos (2:0-Sieg) schaltete die SG Eifelhöhe unter der Woche im Kreispokal A-Ligist SG Vorderhunsrück (2:1) aus. Nun geht es im Derby gegen A-Klassen-Absteiger Ulmen, der ebenfalls mit einem Sieg (3:2 gegen Maifeld-Elztal II) in die Saison gestartet ist. „Uns erwartet das nächste Kaliber mit A-Klassen-Format. Die Gäste sind Favorit, allerdings haben wir genug Qualität, um die Ulmener vor Herausforderungen zu stellen“, befindet Eifelhöhe-Coach Tobias Stephan. Bei den Gästen herrscht große Vorfreude auf das Derby. „Wir freuen uns unheimlich auf die Partie. Zunächst müssen wir über den Kampf ins Spiel finden und darauf aufbauend noch mehr fußballerische Qualität als in der Vorwoche auf den Platz bekommen“, so die Marschroute von Ulmens Trainer Mario Sungen.

i Matthias Wolf (in Blau) und sein SV Ulmen fuhren einen knappen 3:2-Auftaktsieg gegen die SG Maifeld-Elztal II um Dani Ektilah ein. Am Samstag (18 Uhr) steht für Ulmen das Derby in Faid bei Eifelhöhe an. Maifeld-Eltzal II begrüßt bereits am Freitag (19.30 Uhr) in Gering-Kollig die SG Brohlbachtal. Alfons Benz

SG Hocheifel Adenau – SG Weiler/Boos (So., 14.30 Uhr). Nach Auftaktniederlagen auf beiden Seiten stehen sowohl die SG Hocheifel als auch die Gäste aus Weiler schon etwas unter Zugzwang. Die Hausherren ihrerseits können anders als in der Vorwoche wieder nahezu auf den gesamten Kader zurückgreifen. Lediglich David Weber fällt aufgrund einer Schulterverletzung aus. „Die Voraussetzungen sind wesentlich besser, weshalb ich sehr optimistisch bin. Im letzten Jahr waren wir zweimal knapp dran, nun wollen wir Weiler schlagen“, erklärt Hocheifel-Trainer Rainer Bauer. Anders sieht es bei den Gästen aus. „Wir haben große Verletzungssorgen uns müssen erst einmal eine Mannschaft auf den Platz bekommen“, sagt Weilers Trainer Ewald Knechtges.

SG Illerich/Landkern – SG Ahrtal Höningen (So., 14.30 Uhr, in Landkern). Unterschiedlicher hätten die Auftaktpartien beider Mannschaften nicht verlaufen können. Aufsteiger Illerich musste bei der 0:7-Pleite in Mayen ordentlich Lehrgeld bezahlen. Die ambitionierte SG Ahrtal feierte dagegen einen 9:0-Kantersieg über Auderath. Die Rollen sind entsprechend vor dem Aufeinandertreffen klar verteilt. „Wir wollen uns gegen den Favoriten aus dem Ahrtal teuer verkaufen. Dazu müssen wir die Fehler aus der Vorwoche deutlich minimieren“, meint Illerichs Trainer Christopher Marx. „Der Gegner wird sicherlich alles tun, um ein gutes Ergebnis einzufahren, und vor allem kämpferisch einiges in die Waagschale werfen. Wir wollen auch auswärts den ersten Dreier holen“, sagt Ahrtal-Trainer Marcel Zimmermann.

SG Auderath/Alflen – TuS Hausen (So., 17 Uhr). Am späten Sonntagnachmittag wird der Spieltag in Auderath abgeschlossen. Die Hausherren erlebten in der Vorwoche mit einer 0:9-Schlappe im Ahrtal einen kapitalen Fehlstart. Trainer Björn Laux erwartet eine Reaktion seiner Mannschaft und sagt: „Wir müssen der Liga zeigen, dass mit uns zu rechnen ist und die Vorwoche eine Eintagsfliege war.“ Demgegenüber mussten die Gäste zwar unter der Woche ein bitteres Pokal-Aus (3:5 nach Verlängerung) gegen A-Ligist SG Mosel Löf hinnehmen, sind aber mit einem Sieg in die Liga gestartet. „Wir wollen erneut drei Punkte holen. Natürlich wissen wir, dass der Gegner sich umso mehr aufreiben wird“, kommentiert Hausens Trainer Dominik Ihle.