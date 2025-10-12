Kreisliga B Staffel 8 Ahrtal Hönningen gewinnt das Verfolgerduell klar Daniel Fischer 12.10.2025, 19:28 Uhr

i Lars Hitzing (links) zieht ab, der Ball schlägt im Gehäuse des SV Laubach II (in Rot) ein. Es war das 1:0 für den TuS Hausen beim 6:0-Heimsieg. Hitzing netzte insgesamt dreimal und liegt in der Torjägerliste der B Staffel 8 mit zehn Treffern hinter Ahrtal Hönningens Simon Jüngling (elf Tore) auf Rang zwei. Jörg Niebergall

In der B Staffel 8 dürfte es auf einen Zweikampf um den Titel zwischen Ulmen und Ahrtal Hönningen hinauslaufen. Im Tabellenkeller steht Auderath weiterhin bei null Punkten nach dem zehnten Spieltag. Zwei Teams müssen in die C-Klasse absteigen.

Dank eines klaren Erfolges im Verfolgerduell gegen die FSG Vordereifel ist die SG Ahrtal Hönningen am zehnten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 bis auf einen Zähler an Tabellenführer SV Ulmen, der spielfrei hatte, herangerückt. Im Tabellenkeller mussten die SG Auderath/Alflen und die SG Weiler/Boos die nächsten Niederlagen hinnehmen.







