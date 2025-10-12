In der B Staffel 8 dürfte es auf einen Zweikampf um den Titel zwischen Ulmen und Ahrtal Hönningen hinauslaufen. Im Tabellenkeller steht Auderath weiterhin bei null Punkten nach dem zehnten Spieltag. Zwei Teams müssen in die C-Klasse absteigen.
Lesezeit 3 Minuten
Dank eines klaren Erfolges im Verfolgerduell gegen die FSG Vordereifel ist die SG Ahrtal Hönningen am zehnten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 bis auf einen Zähler an Tabellenführer SV Ulmen, der spielfrei hatte, herangerückt. Im Tabellenkeller mussten die SG Auderath/Alflen und die SG Weiler/Boos die nächsten Niederlagen hinnehmen.