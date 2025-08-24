Die SG Ahrtal Höningen bleibt in der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 in absoluter Topform. Zu Hause schlug der Spitzenreiter den TuS Mayen II deutlich. Dahinter hielt sich auch der SV Ulmen und der TuS Hausen jeweils schadlos, während die SG Weiler/Boos die ersten Zähler der Saison einfuhr. Die FSG Kirchwald hatte spielfrei.

SG Ahrtal Hönningen – TuS Mayen II 6:0 (3:0). Trotz des noch frühen Zeitpunktes in der Saison avanciert die SG Ahrtal mehr und mehr zum Meisterschaftsfavoriten. Im Top-Spiel gegen die Bezirksliga-Reserve aus Mayen feierte die Mannschaft von Trainer Marcel Zimmermann den nächsten Kantersieg und steht jetzt bei neun Punkten mit einem beeindruckenden Torverhältnis von 19:0. „Nach anfänglichen Problemen haben wir das Spiel schnell in den Griff bekommen. Der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung. Wir freuen uns über den nächsten Sieg zu Null“, sagte Zimmermann, während Mayens Trainer Michael Brodam meinte: „Wir hatten wenig Zugriff. Insgesamt war es ein gebrauchter Abend.“ Torfolge: 1:0 Simon Jüngling (17.), 2:0 Brian Rodrigo Martinez (30.), 3:0 Stefan Zimmermann (41.), 4:0 Lukas Minwegen (53., Foulelfmeter), 5:0 Jüngling (63.), 6:0 Fabian Herbusch (88.).

SG Weiler/Boos – SG Auderath/Alflen 3:0 (0:0). Das Duell zweier bis dato noch punktloser Teams ist an die Hausherren aus Weiler und Boss gegangen. Ganz zur Erleichterung von Trainer Ewald Knechtges brach Niklas Weber in einer lange Zeit torlosen Begegnung den Bann (68.), ehe Patrick Brathuhn-Möbius (75.) und Fabian Knechtges (90.) den ersten Saisonsieg des Vorjahresdritten eintüteten. „Wir waren gegen einen kampfstarken Gegner über die 90 Minuten engagiert und haben uns mit drei schönen Toren belohnt“, sagte Knechtges. Demgegenüber hatte Gästecoach Björn Laux seine Mannschaft als spielbestimmend gesehen und war entsprechend bedient. „Wir haben alles versucht und jede Menge liegen gelassen, während der Gegner aus drei Chancen drei Tore gemacht hat. Die Leistung war sehr ansprechend. Wir müssen aber wesentlich effektiver werden“, so Laux.

TuS Hausen – SG Illerich/Landkern 8:0 (2:0). Zweifel am nächsten Dreier ließ der stark gestartete TuS Hausen gegen den Aufsteiger aus Illerich und Landkern nur in der Anfangsphase zu, als die Gäste dem Tabellenzweiten durchaus Probleme bereiteten. Am Ende blieb die Elf von Trainer Dominik Ihle aber auch im dritten Ligaspiel souverän ohne Punktverlust. „Unser Plan ist zu Beginn nicht wirklich aufgegangen. Danach haben wir ins Spiel gefunden und fortan dominiert“, erklärte Ihle.

i Gute Laune auf der Hausener Trainerbank - der TuS gewann gegen die SG Illerich mit 8:0. Jörg Niebergall

Dagegen meinte Gästecoach Christopher Marx: „Die beiden schnellen Gegentore nach der Pause haben uns komplett den Zahn gezogen. Danach haben wir uns hängen gelassen, was nicht passieren darf.“ Torfolge: 1:0, 2:0, 3:0 Lars Hitzing (12, Handelfmeter, 35., 47.), 4:0 Arsalan Faizzada (49.), 5:0 Nils Schmidtke (60.), 6:0 Hussein Kussa (71.), 7:0 Elias Szulczyk (75.), 8:0 Samuel Brandl (79.).

SV Ulmen – SG Hocheifel Adenau 2:1 (0:0). Ohne zu glänzen fuhr der SV Ulmen den dritten Sieg im dritten Spiel ein. In einer qualitativ überschaubaren und chancenarmen Begegnung trafen spät Jonas Esper (81.) und Nico Arnold (87.). Den Gästen vom Nürburgring gelang daraufhin lediglich noch per Foulelfmeter durch Tobias Weiler der Anschluss (90.). „Der Sieg ist aus meiner Sicht schon verdient. Wir können mit dem Start zufrieden sein, haben aber gerade zu Hause noch Luft nach oben“, sagte Ulmens Trainer Mario Sungen. „In weiten Teilen war es ein typisches 0:0-Spiel auf geringem Niveau, wobei wir sogar die besseren Chancen hatten. Die Niederlage ist äußerst ärgerlich“, befand Hocheifel-Trainer Rainer Bauer.

SG Brohlbachtal – SG Eifelhöhe Büchel 1:3 (0:3). Eine Woche nach der Derbypleite gegen Ulmen ist die SG Eifelhöhe in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Tore von Joshua Ludwig (12.), Alexander Waldorf (35.) und Volodymyr Tsisovskyi (39.) sorgten bereits zur Pause für die Vorentscheidung in Kaifenheim. Im zweiten Spielabschnitt machten die Hausherren deutlich mehr Druck, zu mehr als einem Eigentor von Lukas Risswig (67.) reichte es aber nicht. Die Gäste ihrerseits vergaben zuvor einen Foulelfmeter durch Ilias Hoffstadt, der am Pfosten landete (65.). „Gerade in der ersten Halbzeit war es eine sehr gute Reaktion und ein starker Auftritt. Nach der Pause konnten wir die Intensität nicht ganz halten, haben aber leidenschaftlich dagegengehalten“, kommentierte Eifelhöhe-Trainer Tobias Stephan.

SV Laubach II – SG Maifeld-Elztal II 2:3 (0:3). Den Grundstein für den ersten Saisonsieg legte die Reserve vom Maifeld beim Gastspiel in Laubach vor allem im ersten Durchgang. Auch dank zahlreicher individueller Fehler auf Seiten der Hausherren führten die Gäste dank Toren von Martin Steffes-Holländer (22.), Marcel Ries (33.) und Adrian Kratz (35.) zur Pause mit 3:0. Die Rheinlandliga-Reserve ihrerseits kam im zweiten Durchgang auf, kam aber nur noch mit zwei Toren von Marc Thönnes (51., 79., Foulelfmeter) zum Anschluss. „Die ersten Zähler sind sehr wichtig. Wir waren konsequent und hatten auch ein wenig Glück“, meinte Gästetrainer Jan Müller. „Wir haben uns die Gegentore alle selbst reingelegt. Dennoch möchte ich mit den Jungs nicht zu hart ins Gericht gehen. Die Mannschaft wird daraus lernen“, kommentierte Laubachs Trainer Wolfgang Bretz.