Einmal mehr bewiesen die Spitzenteams der Fußball-Kreisliga B2, warum sie in der Tabelle ganz oben stehen. Weiter unten durfte die Alpenroder Reserve überraschend über einen Sieg jubeln.

SV Stockum-Püschen – SG Meudt/Berod 0:2 (0:1). Die Gäste aus Meudt und Berod wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und siegten in Stockum-Püschen. „Im ersten Durchgang waren die Meudter die bessere Mannschaft und gingen folglich auch in Führung. Danach war es ein ausgeglichenes Spiel, wobei wir im zweiten Durchgang vielleicht etwas mehr am Drücker waren. Dennoch war der Sieg für die Gäste schlussendlich verdient“, zeigte sich SV-Trainer Thorsten Ferger sportlich. Tore: 0:1, 0:2 Franjo Males (13., 61.).

SG Ahrbach/H./G. II – SG Selters/Maxsain/Siershahn 4:1 (3:1). Ahrbachs Reserve triumphierte in sehenswertem Duell gegen die SG aus Selters. „Die Zuschauer sahen ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Spiel, in dem wir mit Leidenschaft und Spielfreude überzeugten und uns verdient die drei Punkte sicherten“, so Heimtrainer Yilmaz Köroglu. Tore: 1:0 Dominik Zängerle (4.), 1:1 Albin Nikqi (18.), 2:1, 3:1 Jannis Wyremblewsky (42., 45.+2 beides Foulelfmeter), 4:1 Philipp Leber (62.).

SG Herschbach-Schenkelberg – SG Guckheim/Kölbingen II 7:0 (3:0). Der Tabellenführer aus Herschbach gab sich keine Blöße und siegte klar. „Wir haben das Spiel kontrolliert und uns die drei Punkte verdient“, zeigte sich Heimtrainer Markus Griebe zufrieden. Tore: 1:0 Moritz Marth (19.), 2:0 Luis Schenkelberg (37.), 3:0 Ben Luca Weiand (38.), 4:0 Luis Schenkelberg (54.), 5:0 Moritz Marth (62.), 6:0 Maximilian Wassmann (76.), 7:0 Lukas Braun (80.).

SG Hemmerich – SG Alpenrod/L./N./U. II 1:2 (0:0). Alpenrods Reserve sicherte sich überraschend drei wichtige Zähler im Abstiegskampf. „Die erste Halbzeit war ausgeglichen, in der zweiten hat Alpenrod einfach die wenigen Chancen genutzt und wir eben nicht. Die Gäste gewannen glücklich, aber mehr als ein Unentschieden hätten wir heute auch nicht verdient gehabt. Es gilt an der Chancenverwertung zu arbeiten“, analysierte Heimtrainer Marcel Mohr. Tore: 0:1 Jeroen Gumbrich (50.), 1:1 Kevin Wörsdörfer (53.), 1:2 Jan Besirevic (63.).

SG Grenzbachtal Marienhausen/Wienau/Mündersbach/Roßbach – TuS Niederahr II 6:1 (3:1). Nach einem frühen Rückstand drehten die Hausherren die Partie und siegten klar. Dennoch war Heimtrainer Mario Strnad am Ende nicht begeistert: „Mit den ersten 35 Minuten war ich heute überhaupt nicht zufrieden. Wir sind mit fünf Prozent weniger in dieses Spiel gegangen und taten uns dann sehr schwer, diese aufzuholen. Am Ende geht das Ergebnis aber auch in der Höhe völlig in Ordnung.“ Tore: 0:1 Max Endert (4.), 1:1 Philipp Radermacher (11.), 2:1 Anton Begert (21.), 3:1, 4:1 Niclas Bannas (40., 57.), 5:1, 6:1 Philipp Radermacher (68., 70.).