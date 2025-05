Das Titelrennen in der Kreisliga B2 hätte am Wochenende schon entschieden sein können. Doch die Ahrbacher Reserve vertagte die Entscheidung durch ihren Auswärtssieg bei Herschbach II.

Weil Verfolger SG Ahrbach II nachzog, ist die Meisterschaft in der Kreisliga B2 noch nicht entschieden. Allerdings hat die SG Herschbach-Schenkelberg zwei Spieltage vor dem Saisonende bereits fünf Punkte Vorsprung.

SG Herschbach-Schenkelberg – SV Stockum-Püschen 6:1 (3:0). Der Tabellenführer aus Herschbach ließ nichts anbrennen und siegte am Ende klar. „Die ersten 20 Minuten hatten wir Probleme, in die Begegnung zu kommen, und insgesamt konnten wir nur phasenweise zu unserem Spiel finden. Mit den zwei Toren in der Mitte der ersten Halbzeit haben wir das Spiel dann aber kontrolliert und einen ungefährdeten Sieg eingefahren“, analysierte SG-Trainer Markus Griebe. Tore: 1:0 Nick Vordenbäumen (24.), 2:0 Luis Schenkelberg (26.), 3:0 Manuel Zemmin (34.), 4:0 Lukas Böhm (61.), 5:0 Manuel Zemmin (72.), 6:0 Moritz Marth (76.), 6:1 Malte Schneider (88.).

SG Grenzbachtal Marienhausen/Mündersbach/Roßbach – TuS Bad Marienberg 7:0 (4:0). Grenzbachtal zeigte sich in Torlaune und siegte klar. „Wir haben 90 Minuten das Spiel bestimmt und am Sieg keine Zweifel aufkommen lassen“, war SG-Trainer Mario Strnad zufrieden. Tore: 1:0 Daniel Kaiser (7.), 2:0 Niklas Spohr (17.), 3:0 Niclas Bannas (25.), 4:0, 5:0 Denis Mensch (37., 61.), 6:0 Anton Begert (67.), 7:0 Martin Gröger (70.).

SG Herschbach II – SG Ahrbach II 0:2 (0:1). Die Gäste starteten besser in die Partie und gingen früh in Führung. Auch nach dem Wechsel blieb Ahrbach spielbestimmend und erhöhte verdient auf 2:0. Herschbach fand keine Antwort auf das druckvolle Spiel des Tabellenzweiten, der seine Minimalchance wahrte. Tore: 0:1 Niklas Klar (8.), 0:2 Abdalmajid Mohammed (48.).

TuS Niederahr II – SG Hemmerich 1:5 (1:4). Im Heimspiel gegen Hemmerich kam Niederahrs Reserve unter die Räder. Ein früher Gegentreffer wurde noch egalisiert, auf die folgenden Gegentore hatte die Heimelf jedoch keine Antwort mehr parat. Tore: 0:1 Kevin Wörsdörfer (16.), 1:1 Justin Endert (20.), 1:2 Luca Marvin Wittwer (24.). 1:3 Marvin Wagner (30.), 1:4 Luca Marvin Wittwer (33.), 1:5 Julian Wagner (56.).

SG Guckheim II – SG Alpenrod II 1:2 (0:0). In einem offenes Spiel hatten beide Seiten gute Torchancen, die sie nicht nutzten. „Nach dem Wechsel gelang es uns, mit 1:0 in Führung zu gehen. Ein vermeintliches zweites Tor wurde uns jedoch aberkannt. Leider brachten uns individuelle Fehler um den verdienten Lohn: Wir ermöglichten den Gästen zwei Treffer und standen am Ende unnötigerweise mit leeren Händen da“, so Guckheims Trainer Meik Schwarz. Tore: 1:0 Robin Schlag (67.), 1:1 Philipp Schäfer (75., Eigentor), 1:2 Jeroen Gumbrich (90.).

SG Meudt/Berod – SG Selters/Maxsain/Siershahn 2:1 (1:1). Meudt drehte die Partie und gewann ein umkämpftes Spiel. „Es war ein absoluter Sieg des Willens. Am Ende wäre vielleicht ein Unentschieden verdient gewesen, das Glück war jedoch auf unserer Seite“, so Heimtrainer Christopher Keller. Tore: 0:1 Tino Philippi (2.), 1:1 Marco Lauf (25.), 2:1 Matthias Aßmann (60.).