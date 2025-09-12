Im direkten Dulle zwischen dem Vorletzten und dem Liga-Schlusslicht könnte ein Verein die Abstiegsränge verlassen. Vorausgesetzt ist aber auch eine Niederlage der SG Lautzert II, die allerdings mit dem Tabellenführer eine hohe Hürde erwarten.

Am Ende des Nachholspiels des fünften Spieltages mussten sich die Sportfreunde Ingelbach über zwei verschenkte Punkte ärgern. Im Duell beim FSV Kroppach lagen die Sportfreunde zur Pause bereits mit 2:0 in Führung. Rene Pascal nagel brachte die Ingelbacher in der zweiten Minute in Führung, Rick Joel Komnik erhöhte in der ersten Minute der Nachspielzeit des ersten Durchgangs. Der heimische FSV kam zurück und verkürzte in Persona Lukas Becker (63.) auf 1:2 und behielt dank des Strafstoßtreffers von Tim Neuer (77.) einen Punkt in Kroppach.

Weiter geht es bereits am Samstagabend mit dem sechsten Spieltag, wenn der Tabellenvorletzte, der SV Adler Derschen, den unteren Tabellennachbarn und damit Letzten, die SG Niederhausen/Birkenbeul, empfängt (18 Uhr). Der Sieger der Partie könnte die Abstiegsränge verlassen. Vorausgesetzt ist allerdings eine Heimniederlage der SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II gegen Tabellenführer SG Herdorf (So., 12.30 Uhr, in Lautzert). Nach dem 0:7-Debakel in Friesenhagen wird die Lautzerter Reserve in erster Linie um Schadensbegrenzung bemüht sein. Das dürfte auch die Müschenbacher Bezirksligareserve sein, die in der Vorwoche mit 0:5 in Honigsessen unter die Räder kam. Die Aufgabe gegen den Tabellenvierten SG 06 Betzdorf II dürfte nicht viel einfacher werden (So., 12.30 Uhr, in Müschenbach).

Die SG Honigsessen/Katzwinkel dürfte nach zuletzt zwei Siegen „zu Null“ dagegen beflügelt in die Auswärtspartie in Ingelbach (So., 15 Uhr) gehen. Können sie die (möglichen) schweren Beine aus dem Nachholspiel der Sportfreunde für sich nutzen? Die Zeit zum Regenerieren dürfte so früh in der Saison aber noch lange genug sein. Das gilt auch für den FSV Kroppach, der erneut zu Hause gegen die SG Alsdorf/Kirchen/Freusburg/Wehbach (So., 15 Uhr) gefordert ist. Die Gäste gehen als erster Verfolger von der SG Herdorf als Favoriten ins Spiel und wollen am Spitzenreiter haften bleiben.

Die Sportfreunde Daaden bestreiten ihr zweites Heimspiel in Folge. Gegner TuS Bitzen kommt mit einer 1:13-Packung aus dem Kreispokal gegen die SG Wallmenroth im Rücken nach Daaden (So., 15 Uhr). Abgerundet wird der Spieltag um 16 Uhr auf dem Hartplatz in Offhausen, wo die SG Harbach/Offhausen-Herkersdorf die DJK Friesenhagen empfängt. Alle vier Punkte holte die SG Harbach bislang auf eigenem Platz.