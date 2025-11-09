Acht-Tore-Spektakel zwischen Hundsangen III und Meudt

Souverän führen die SG Lasterbach und der SSV Hattert die Tabelle der Kreisliga B2 vor dem letzten Spieltag des Jahres an. Im Tabellenkeller schob sich die SG Guckheim II vorbei am SV Stockum-Püschen, dessen Spiel gegen Hattert abgebrochen wurde.
Lesezeit 2 Minuten
Mit 440 Treffern hatten die ersten 14 Spieltage in der Kreisliga B2 einiges zu bieten. 4,5 Tore fallen im Schnitt. Deutlich darüber lag das Derby zwischen der SG Hundsangen III und der SG Meudt/Berod. Das Spiel zwischen dem SV Stockum-Püschen und dem bishierigen Tabellenführer SSV Hattert wurde witterungsbedingt beim Stand von 0:2 abgebrochen.