Re-Start der Kreisliga B1 Abstiegssorgen beginnen schon ab Platz neun Moritz Hannappel 05.03.2026, 22:23 Uhr

i Das Duell zwischen der Reserven aus Betzdorf (in Grün) und Lautzert (in Rot) eröffnet den 16. Spieltag und damit das Pflichtspieljahr 2026 in der Kreisliga B1. Im Hinspiel behielt die SG 06 mit 4:1 klar die Oberhand. Manfred Böhmer/balu

Hinter Platz sieben (SG Honigsessen) und Platz acht (SG Alsdorf), die beide bei 22 Punkten steht, klafft schon eine kleine Lücke zu den Kellerkindern. Wer kommt gut aus den Startlöchern? Oben scheint der Meister dagegen schon fast festzustehen.

Am Sonntag startet auch die Kreisliga B1 ins Pflichtspieljahr 2026. Auch wenn noch elf Spieltage zu spielen sind, wird der Meister und damit sichere Aufsteiger vermutlich schon feststehen. Im Tabellenkeller geht es dagegen noch enger zu. Zwischen Platz neun und dem 14.







