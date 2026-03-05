Hinter Platz sieben (SG Honigsessen) und Platz acht (SG Alsdorf), die beide bei 22 Punkten steht, klafft schon eine kleine Lücke zu den Kellerkindern. Wer kommt gut aus den Startlöchern? Oben scheint der Meister dagegen schon fast festzustehen.
Am Sonntag startet auch die Kreisliga B1 ins Pflichtspieljahr 2026. Auch wenn noch elf Spieltage zu spielen sind, wird der Meister und damit sichere Aufsteiger vermutlich schon feststehen. Im Tabellenkeller geht es dagegen noch enger zu. Zwischen Platz neun und dem 14.