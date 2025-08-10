Torreiche Partien, bestes Wetter und fast nur Heimsiege. Der erste Spieltag der Fußball-Kreisliga B1 wird am Dienstag mit der Partie zwischen Müschenbachs Reserve und dem FSV Kroppach komplettiert. Alle anderen Teams waren am Wochenende im Einsatz.

Der erste Spieltag der Fußball-Kreisliga B1 ist (fast komplett) gespielt. Einzig und allein das Spiel zwischen der Reserve der SG Müschenbach/Hachenburg und dem FSV Kroppach findet noch am Dienstag statt. Bis auf die SG Alsdorf konnten alle Teams, die zu Hause gespielt haben, gewinnen. Besonders die Sportfreunde Ingelbach konnten als Aufsteiger überzeugen und schlugen die SG Harbach/Offhausen-Herkersdorf mit 2:0. Auch die beiden A-Klassen-Absteiger aus Friesenhagen und Herdorf gaben sich keine Blöße und fuhren ungefährdete Siege ein.﻿

SG 06 Betzdorf II – SG Niederhausen/Birkenbeul 3:1 (2:0). In einer Partie mit zahlreichen Torchancen setzten sich die Betzdorfer letztendlich nicht unverdient durch. Spielertrainer Kevin Denter brachte sein Team in der 26. Minute in Führung, zehn Minuten später erhöhte Anton Semenov. Nach dem Anschlusstreffer von Alexander Wacker (73.) stellte Marco Gieselmann nur eine Minute später den alten Abstand wieder her und traf zum Endstand. „Ein Unentschieden wäre auch okay gewesen, da beide Mannschaften einige Chancen hatten in einer ausgeglichenen Partie. Am Ende hatten wir das Quäntchen Glück mehr heute“, so Betzdorfs zweiter Spielertrainer Werner Heinrich.

SF Daaden – SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II 4:0 (1:0). Die favorisierten Daadener feierten einen gelungenen Einstand in die Saison und setzten sich verdientermaßen durch. Felix Jung brachte die Sportfreunde in der 25. Minute in Führung, nach dem Seitenwechsel erhöhte Spielertrainer Maximilian Ramb (76.). In der Schlussphase schraubten Robin Steiner (82.) und Tobias Sturm per verwandeltem Foulelfmeter (90.) das Ergebnis noch in die Höhe. „Es war eine sehr einseitige Partie, aber zunächst haben wir uns noch schwergetan und hatten keine gute Chancenverwertung. In der zweiten Halbzeit lief es dann besser. Zum Auftakt können wir zufrieden sein und nehmen den Sieg gerne mit“, so Spielertrainer Ramb.

SF Ingelbach – SG Harbach/Offhausen-Herkersdorf 2:0 (1:0). Der Aufsteiger aus Ingelbach fuhr gleich zu Saisonbeginn den ersten Sieg in der neuen Liga ein. In einer intensiven Partie mit vielen Chancen auf beiden Seiten brachte Nikolai Lohmann die Sportfreunde in der 32. Minute in Führung. In der 78. Minute traf Dennis Springer zum Endstand. Drei Minuten vorher musste der Harbacher Marvin Schüller nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz.

SG Honigsessen/Katzwinkel – SV Adler Derschen 3:1 (1:1). Ein verdienter Sieg der Honigsessener, die sich jedoch lange Zeit sehr schwertaten. In der neunten Minute brachte Robin Maiwald die Heimelf in Front, Nick Gross konnte aber in der 32. Minute mit einem Sonntagsschuss in den Winkel ausgleichen. Nicht minder sehenswert war dann der Schlenzer von Marco Karmann in der 55. Minute zur erneuten Führung. Andreas Kalkert traf in der 84. Minute per Kopfball zum Endstand, in der Nachspielzeit (90.+1) sah Derschens Tim Irmler noch Gelb-Rot nach wiederholtem Foulspiel. „Aufgrund der Chancen war der Sieg in der Höhe verdient“, so Pressewart Dieter Rautenstrauch.

SG Alsdorf/Kirchen/Freusburg/Wehbach – SG Herdorf 1:4 (1:2). In einem umkämpften Lokalderby gingen die Herdorfer bereits in der ersten Minute durch einen Kopfball von Spielertrainer Tim Zimmermann in Führung. Mit einer direkt verwandelten Ecke konnte Sebastian Müller in der 32. Minute ausgleichen, ehe Jan Silas Ankel die Gäste in der 42. Minute wieder in Führung brachte. Nach dem Wechsel machten Jannis Stock (49.) und Luis Zimmermann (54.) mit ihren Treffern alles klar. „Herdorf war reifer und hatte die bessere Spielanlage, der Sieg ist verdient. Auf unserer Leistung können wir aber aufbauen“, so Alsdorfs Spielertrainer Robin Stockschläder.

DJK Friesenhagen – TuS Bitzen 5:2 (1:2). Ein aufgrund der zweiten Halbzeit hochverdienter Sieg der Friesenhagener. In der ersten Halbzeit leistete sich der Absteiger zu viele individuelle Fehler, die Lennard Weber (1.) und Max Rötzel (18.) zu den Treffern für die Bitzener nutzten. Leon Ohrndorf hatte zwischenzeitlich (8.) ausgeglichen. Nach dem Seitenwechsel bestimmte die DJK das Geschehen und Marvin Reifenrath (46. Und 75.), Christian Solbach (77.) und Muhammed Bah (86.) schossen noch einen klaren Sieg heraus. „Im zweiten Durchgang waren wir überlegen und hatten Chancen en masse. Daher ist der Sieg verdient“, so DJK-Trainer Patrick Kroll.