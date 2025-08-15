Am 2. Spieltag der Fußball-Kreisliga B1 kommt es zum Duell der beiden A-Klassen-Absteiger. Die SG Herdorf empfängt DJK Friesenhagen, vor knapp 15 Wochen endete diese Partie mit einem 7:0 für die Herdorfer. Die Vorzeichen sind nun jedoch andere.

Am 2. Spieltag der Fußball-Kreisliga B1 kommt es zum Topspiel zwischen der SG Herdorf und der DJK Friesenhagen. Beide Teams mussten zusammen den Weg runter aus der A-Klasse antreten. Zum Saisonauftakt gewannen beide deutlich. Die Sportfreunde Daaden sind zu Gast bei der SG Harbach/Offhausen-Herkersdorf, Bitzen empfängt die Bezirksliga-Reserve der SG Müschenbach/Hachenburg. Das Spiel zwischen dem FSV Kroppach und den Sportfreunden Ingelbach wurde in den September verlegt.

Spiel der Woche

SG Herdorf – DJK Friesenhagen (Sonntag, 15 Uhr). Die Begegnung zwischen der SG Herdorf und der DJK Friesenhagen konnten Zuschauer letzte Saison noch in der Fußball-Kreisliga A1 begutachten. Recht schnell zeichnete sich allerdings für beide Teams ab, dass es verdammt schwer werden würde, die Klasse zu halten. Am Ende der Saison stiegen beide Teams dann ab. Nun gewannen beide ihre Auftaktpartien souverän, die Herdorfer siegten auswärts in Alsdorf mit 4:1, während Friesenhagen beim Heimspiel gegen Bitzen mit 5:2 die Oberhand behielt.﻿ Letzte Saison endete das Hinspiel noch mit einem 2:2-Unentschieden, beim Rückspiel in Herdorf sah es aber dann ganz anders aus. Mit 0:7 gingen die Friesenhagener geradezu baden, das soll am Wochenende definitiv anders werden.

„Ich handele die SG Herdorf auf jeden Fall als Aufstiegsfavorit. Sie haben schon eine hohe individuelle Klasse“, erklärt DJK-Trainer Patrick Kroll. „Ich erwarte eine Mannschaft, die zu Hause direkt zeigen will, wer der Herr auf dem Platz ist. Trotzdem haben wir einen Plan, der hoffentlich positiv für uns ausgeht“, so Kroll. Druck macht der Trainer seinen Jungs allerdings nicht. „Wir haben viele junge Spieler dazu bekommen und wollen jetzt erst mal eine ruhige Saison spielen. Bis zum Winter wollen wir einen einstelligen Tabellenplatz haben und den Anschluss nach oben nicht verlieren“, betont er. „Herdorf ist eine spielerisch gute Mannschaft, die schnelle Leute vorne drin hat“, blickt Kroll voraus.

Sein Gegenüber Tim Zimmermann erwartet ein ganz anderes Friesenhagen als in der Vorsaison. „Das ist ein Gegner, der sich verstärkt hat und noch mal enger zusammengewachsen ist. Sie haben einen guten Start in die Saison hingelegt und werden ein anderes Gesicht und ein anderes Selbstbewusstsein haben als noch in der Vorsaison“, so der Spielertrainer. „Wir haben einen guten Kader zusammen mit viel individueller Klasse. Die letzte Saison hat vor allem die jungen Spieler noch mal weitergebracht. Wir wollen auf jeden Fall unter den besten Drei mitspielen“, erklärt Zimmermann. Das Ziel für Sonntag ist klar: „Wir wollen unser Heimspiel gewinnen und die nächsten drei Punkte einfahren“, gibt er sich zuversichtlich.

Der Blick auf die anderen Plätze:

SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II – SG Honigsessen/Katzwinkel (Sonntag, 12.30 Uhr). Die Lautzerter verloren zum Saisonauftakt auswärts bei einem der Titelfavoriten, Sportfreunde Daaden, deutlich mit 0:4. Im ersten Heimspiel der Saison geht es gegen den letztjährigen Dritten, die SG Honigsessen/Katzwinkel. Die Honigsessener gewannen ihr Heimspiel gegen den SV Adler Derschen mit 3:1. Der Anstoß erfolgt bereits um 12.30 Uhr, da die Lautzerter Bezirksliga-Mannschaft um 15 Uhr spielt.

TuS Bitzen – SG Müschenbach/Hachenburg II (Sonntag, 15 Uhr). Der TuS Bitzen musste sich zum Saisonauftakt beim A-Liga-Absteiger aus Friesenhagen klar geschlagen geben. Mit 2:5 unterlagen die Bitzener auswärts. Im ersten Heimspiel der neuen Saison geht es gegen die Bezirksliga-Reserve der SG Müschenbach/Hachenburg. Diese wiederum erkämpfte, etwas verspätet am Dienstagabend, einen Punkt beim Heimspiel gegen den FSV Kroppach. Nach einer wilden Partie trennten sich beide Teams 3:3.

SG Niederhausen/Birkenbeul – SG Alsdorf/Kirchen/Freusburg/Wehbach (Sonntag, 15 Uhr). Die SG Niederhausen/Birkenbeul überzeugte im Endspurt der vergangenen Saison mit vielen Siegen. Dementsprechend motiviert gingen die Mannen von Trainer Michael Lange in die Auftaktbegegnung bei der SG Betzdorf II. Dort zog sie dann aber mit 1:3 den Kürzeren. Nun geht es im Heimspiel gegen die Kombinierten aus Alsdorf und Umgebung, welche ihre erste Partie auf heimischem Platz mit 1:4 gegen den Titelfavoriten aus Herdorf verloren. Somit war die SG das einzige Team, welches am vergangenen Wochenende vor eigenem Publikum leer ausging.

SV Adler Derschen – SG Betzdorf II (Sonntag, 15 Uhr). Der SV Adler Derschen verlor zum Auftakt bei der SG Honigsessen/Katzwinkel mit 1:3. 3:1 gewann auch der kommende Gegner aus Betzdorf. Im ersten Heimspiel der Saison will Derschen überzeugen und der bisher starken zweiten Welle der Betzdorfer Punkte abknöpfen.

SG Harbach/Offhausen-Herkersdorf – Sportfreunde Daaden (Sonntag, 15 Uhr). Die SG Harbach/Offhausen-Herkersdorf verlor das erste Spiel der Saison auswärts beim ﻿Aufsteiger aus Ingelbach. Zu Hause geht es nun gegen die Sportfreunde Daaden, die sich am ersten Spieltag beim 4:0-Heimsieg über die Lautzerter Zweite keine Blöße gaben.

FSV Kroppach – Sportfreunde Ingelbach (Mittwoch, 10.9., 19.30 Uhr). Die Begegnung wurde auf Mitte September verlegt. Daher haben beide Teams am Wochenende spielfrei.