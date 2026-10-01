Kreisliga B Staffel 8 Abgezockte DJK Kruft/Kretz gewinnt 2:0 in Leiningen Nico Balthasar 01.10.2026, 11:39 Uhr

i Der FC Plaidt II (grüne Trikots) ist gut drauf, das bewies der Tabellenachte auch beim 4:3-Sieg in Hambuch gegen die SG Brohlbachtal um Tom Johann. Unter der Woche trat bei Plaidt II allerdings Trainer Dennis Grafen aus privaten Gründen zurück. Sebastian Wilkes hat das Amt übernommen. Alfons Benz

Die DJK Kruft/Kretz hat in der B Staffel 8 durch den 2:0-Auswärtssieg beim FC Emmelshausen-Karbach III den Anschluss zum punktgleichen Spitzenduo TuS Hausen und SV Mendig II hergestellt. Am Wochenende stehen die restlichen Partien an.

. Der neunte Spieltag in der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 ist in Leiningen eröffnet worden, wo die DJK Kruft/Kretz mit 2:0 beim FC Emmelshausen-Karbach III gewann. Am Wochenende stehen die weiteren Partien an, unter anderem das Kellerduell Ellenz-Poltersdorf gegen Eifelhöhe.







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