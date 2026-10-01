Die DJK Kruft/Kretz hat in der B Staffel 8 durch den 2:0-Auswärtssieg beim FC Emmelshausen-Karbach III den Anschluss zum punktgleichen Spitzenduo TuS Hausen und SV Mendig II hergestellt. Am Wochenende stehen die restlichen Partien an.
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. Der neunte Spieltag in der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 ist in Leiningen eröffnet worden, wo die DJK Kruft/Kretz mit 2:0 beim FC Emmelshausen-Karbach III gewann. Am Wochenende stehen die weiteren Partien an, unter anderem das Kellerduell Ellenz-Poltersdorf gegen Eifelhöhe.