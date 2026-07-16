Der SV Laubach II und der SV Ulmen spielen kommenden Saison in der „Eifel-Liga“ B Staffel 13 – und nicht in der B Staffel 8 gegen Eifelhöhe, Landkern, Brohlbachtal, Cochem oder Ellenz. Das hat sich transfertechnisch bei Laubach II und Ulmen getan.

Die 14 Mannschaften der Kreisliga B Staffel 13 sind allesamt in der Eifel beheimatet. Aus dem COC-Gebiet ist die Zweitvertretung des SV Laubach dabei. Zudem spielt der SV Ulmen mit einem neuem Verantwortlichen an der Seitenlinie mit.

Simon Göbel, Andreas Michels und Christian Glaubel gehen gleich drei Spieler in die Fußball-Rente.