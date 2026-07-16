Der SV Laubach II und der SV Ulmen spielen kommenden Saison in der „Eifel-Liga“ B Staffel 13 – und nicht in der B Staffel 8 gegen Eifelhöhe, Landkern, Brohlbachtal, Cochem oder Ellenz. Das hat sich transfertechnisch bei Laubach II und Ulmen getan.
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Die 14 Mannschaften der Kreisliga B Staffel 13 sind allesamt in der Eifel beheimatet. Aus dem COC-Gebiet ist die Zweitvertretung des SV Laubach dabei. Zudem spielt der SV Ulmen mit einem neuem Verantwortlichen an der Seitenlinie mit. SV Laubach II: Simon Göbel, Andreas Michels und Christian Glaubel gehen gleich drei Spieler in die Fußball-Rente.