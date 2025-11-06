Fußball-Kreisliga B5 Aar-Einrich: Vorne top, aber hinten viel zu anfällig 06.11.2025, 12:36 Uhr

i Im Heimspiel gegen die Überflieger der Sportfreunde Bad Ems gilt es für Niederneisens Ken Rauner (links, im Duell mit Elberts Dominik Lüpke, rechts Vitali Reichert) alles reinzuhauen, um dem Primus einen heißen Tanz liefern zu können. Andreas Hergenhahn

Die Hinrunde ist abgehakt, nun gilt es bei zwei noch ausstehenden Spieltagen für die Mannschaften der Fußball-Kreisliga B5 sich noch etwas Winterspeck in Form von Punkten anzufuttern.

Keine Blöße haben sich bis dato in der Fußball-Kreisliga B5 die Sportfreunde Bad Ems gegeben. Die Kurstädter, die bisher 37 von 39 möglichen Punkten eingesammelt haben, befinden sich klar auf Kurs Wiederaufstieg und wollen sich zum Auftakt der Rückrunde auch nicht von der recht launischen TuS Niederneisen von ihrem eingeschlagenen Weg abbringen lassen.







