Aar-Einrich verspielt 2:0 und ist am Ende froh über 3:3

Die TuS Burgschwalbach II ist dem Staffelsieg in der Fußball-Kreisliga B5 durch die Punkteteilung ihrer Verfolger einen Schritt näher gekommen.

TuS Niederneisen - TuS Nassau 1:3 (1:1). Den bereits fünften Dreier in der Rückrunde feierten die Nassoven im Sportpark. „Es war kein gutes Spiel“, so Nassaus Spielertrainer Christian Thisse-Gemmer. „Wir wollten es einfach mehr.“ Sein Team habe geschlossen gekämpft und sich ein klares Chancenplus erspielt. „Wir hätten den Deckel aber schon früher draufmachen müssen.“ Niederneisens Ken Rauner monierte zu große Passivität seiner Schützlinge im ersten Durchgang. „In der zweiten Halbzeit kamen wir dann besser in Fahrt.“ Schiedsrichter: Jason Schiller. Tore: 1:0 Kai Muffert (32.), 1:1, 1:2 beide Dominik Dierkes (35., 49.), 1:3 Malik Hakimov (90.+3). Zuschauer: 50.

SG Rheinhöhen II - FSV Welterod 4:0 (0:0). Erst nach der Pause rappelte es in der Dachsenhäuser Zachheck. „Aufgrund der Leistungssteigerung hat sich unsere Mannschaft den Sieg verdient“, war SG-Trainer Marco Müller zufrieden mit dem Resultat. Schiedsrichter: Jason Schiller. Tore: 1:0 Sven Klein (52.), 2:0 Matthias Schliemann (67.), 3:0 Sven Klein (71.), 4:0 Daniele Longhin (90.). Zuschauer: 60.

SG Birlenbach/Schönborn II - TuS Burgschwalbach II 0:8 (0:3). „Der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung. Mich freut persönlich sehr, dass wir mit mannschaftlicher Geschlossenheit wieder in die Spur gefunden und die richtige Reaktion auf die vergangen beiden Wochen gezeigt haben“, lobte TuS-Trainer Andreas Müller seine Schützlinge. Sein Kollege Oliver Kahl zollte dem starken Gegner vom Märchenwald Respekt. Schiedsrichter: Maximilian Kaiser. Tore: 0:1, 0:2 beide Paul Walter (23., 26.), 0:3 Martin Fiedler (33.), 0:4 Sascha Bremenkamp (47.), 0:5 Tom Dotterer (52.), 0:6 Fabian Kunz (64.), 0:7 Michel Lewalter (73.), 0:8 Martin Fiedler (81.). Zuschauer: 40.

SG Bogel/Reitzenhain/Bogel II - FC Linde Berndroth 7:0 (3:0). In Bogel sahen die Zuschauer eine recht einseitige Partie. „Eine souveräne Mannschaftsleistung und ein in der Höhe verdienter Sieg“,

resümierte SG-Trainer Philip Itzel. „Gegen Ende wurde es unnötigerweise hitzig.“ Sein Berndrother Kollege Serkan Kacmaz, bilanzierte: „Die erste Halbzeit war weitgehend in Ordnung. Die Entscheidung wurde durch einen Torwartfehler eingeleitet. Insgesamt war es ein recht ansehnliches Spiel.“ Schiedsrichter: Ferdinand Horlacher. Tore: 1:0 Moritz Lenz (10.), 2:0 Steffen Wangard (36.), 3:0 Moritz Lenz (38.), 4:0, 5:0 beide Robin Zimmermann (47., 53.), 6:0, 7:0 beide Patrick Dillenberger (58., 83.). Zuschauer: 70.

SG Mühlbachtal II - SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth III 1:5 (0:3). Ein Doppelschlag der Kombinierten aus Hundsangen und Umgebung raubte den Vereinigten vom Blauen Ländchen die Chancen auf ein Erfolgserlebnis gegen den Tabellenvierten. „Eine bittere Heimniederlage. Wir hatten uns mehr erhofft. Am Ende gehen die drei Punkte verdient an Hundsangen. Allerdings hätte das Ergebnis knapper ausfallen können“, meinte Mühlbachtals Coach Stefan Göttsching. Schiedsrichter: Bernd Sopp. Tore: 0:1, 0:2, 0:3 alle Sören Walkenbach (19., 43., 44.), 0:4 Leon Fasel (57.), 1:4 Julian Allmeroth (75.), 1:5 Fabian Pörtner (77.). Zuschauer: 40.

SG Aar-Einrich - SG Unterwesterwald 3:3 (1:0). Im Verfolgerduell gegen auswärts ungeschlagene Gäste mussten die gastgebenden Kombinierten im neunten Heimspiel vor stattlicher Kulisse trotz einer 2:0-Führung den ersten Punktverlust vor heimischem Publikum hinnehmen. „Zwei von der Leistung her völlig unterschiedliche Halbzeiten. Daher geht im Endeffekt das Unentschieden in Ordnung“, so Heim-Trainer Steffen Popp. Die Aufstiegschancen der Vereinigten aus Allendorf, Berghausen und Hahnstätten sind damit geringer geworden.Schiedsrichter: Jens Schalk. Tore: 1:0 Frank Stendebach (24.), 2:0 Marco Esposito (52.), 2:1 Steffen Barth Koberstein (68.), 2:2, 2:3 beide Fabio Bendel (82., 90.+2), 3:3 Marco Esposito (90.+3.). Zuschauer: 180.