Fußball-Kreisliga B5 Aar-Einrich gelingt ein versöhnlicher Abschluss Stefan Nink 20.05.2026, 13:30 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

Mit zwei Siegen hintereinander bescherte die SG Aar-Einrich ihren Anhängern einen versöhnlichen Abschluss der verkorkten Saison. In einer vorgezogenen Partie gab’s einen 4:1 (2:0)-Erfolg gegen die zweite Welle der SG Bogel/Reitzenhain/Bornich.

Die SG Aar-Einrich und die SG Bogel/Reitzenhain/Bornich II haben die Runde in der Staffel 5 der Fußball-Kreisliga B vorzeitig abgeschlossen. In Hahnstätten setzten sich die gastgebenden Kombinierten am Dienstagabend mit 4:1 (2:0) durch und haben mindestens Rang sechs im Abschluss-Klassement sicher, die Reserve von den Loreleyhöhen bleibt unabhängig von den Resultaten der Konkurrenz am Sonntagnachmittag in jedem Fall Siebter.







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