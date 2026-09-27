Rengsdorf bezahlt Erfolg teuer 8:1! CSV Neuwied bestraft Erpeler Fehler konsequent Daniel Korzilius 27.09.2026, 21:52 Uhr

i Die Spieler des FV Erpel (in Rot) konnten größtenteils nur hinterher laufen. Der heimische CSV Neuwied (in Grau) siegte souverän mit 8:1. Jörg Niebergall

In einem intensiven Derby ging Spitzenreiter Rengsdorf als Sieger vom Platz, bleibt somit weiter drei Punkte vor Verfolger CSV Neuwied in der Tabelle, muss aber die kommenden Wochen auf Nico Puderbach verzichten. Der Torjäger musste verletzt raus.

Der SV Rengsdorf hat die Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga B3 am achten Spieltag durch einen 3:1-Derbysieg gegen den VfL Oberbieber verteidigt, den Erfolg aber teuer bezahlt. „Wir werden unseren Goalgetter Nico Puderbach in den schweren Spielen gegen Ellingen II und Neustadt schmerzlich vermissen, da er sich wahrscheinlich einen Muskelfaserriss zugezogen hat und mehrere Wochen ausfallen wird“, teilte der Rengsdorfer Trainer Ralph Arenz ...







Artikel teilen

Artikel teilen