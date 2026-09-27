In einem intensiven Derby ging Spitzenreiter Rengsdorf als Sieger vom Platz, bleibt somit weiter drei Punkte vor Verfolger CSV Neuwied in der Tabelle, muss aber die kommenden Wochen auf Nico Puderbach verzichten. Der Torjäger musste verletzt raus.
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Der SV Rengsdorf hat die Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga B3 am achten Spieltag durch einen 3:1-Derbysieg gegen den VfL Oberbieber verteidigt, den Erfolg aber teuer bezahlt. „Wir werden unseren Goalgetter Nico Puderbach in den schweren Spielen gegen Ellingen II und Neustadt schmerzlich vermissen, da er sich wahrscheinlich einen Muskelfaserriss zugezogen hat und mehrere Wochen ausfallen wird“, teilte der Rengsdorfer Trainer Ralph Arenz ...