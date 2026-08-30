Daaden dominiert das Topspiel 8:0 gegen HWW: SG Hahn lässt sogar noch einiges liegen Leon Böckling, Max Buchmayer 30.08.2026, 22:01 Uhr

i Janne Kaiser (vorne in Lila) traf doppelt beim Kantersieg der SG Hahn gegen die SG HWW Niederroßbach II (links Florian Freund). Volker Horz

Die Spfr Daaden marschieren an der Spitze der Kreisliga B2, dahinter hat sich die SG Hemmerich Rotenhain auf Platz zwei vorgeschoben. In bester Torlaune präsentierte sich die SG Hahn/Neuhochstein gegen die SG HWW Niederroßbach II.

Tore satt gab’s am vierten Spieltag der Kreisliga B2. Absoluter Krösus war die SG Hahn/Neuhochstein mit acht Treffern gegen die SG Niederroßbach II. Aber auch auf allen anderen Plätzen wurden den Zuschauern mindestens vier Tore geboten.SG Rennerod II - SG Meudt/Berod 0:5 (0:2).







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