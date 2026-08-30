Die Spfr Daaden marschieren an der Spitze der Kreisliga B2, dahinter hat sich die SG Hemmerich Rotenhain auf Platz zwei vorgeschoben. In bester Torlaune präsentierte sich die SG Hahn/Neuhochstein gegen die SG HWW Niederroßbach II.
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Tore satt gab’s am vierten Spieltag der Kreisliga B2. Absoluter Krösus war die SG Hahn/Neuhochstein mit acht Treffern gegen die SG Niederroßbach II. Aber auch auf allen anderen Plätzen wurden den Zuschauern mindestens vier Tore geboten.SG Rennerod II - SG Meudt/Berod 0:5 (0:2).