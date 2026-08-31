Heimweste bleibt weiß 5:2 – Lahnsteiner sorgen spät für klare Verhältnisse Stefan Nink 31.08.2026, 10:27 Uhr

i Symbolbild dpa

Im eigenen „Wohnzimmer“ erneut Stärke bewiesen: Der FSV RW Lahnstein hat auch bei seinem zweiten Auftritt im heimischen Rhein-Lahn-Stadion seine Hausaufgabe mit maximaler Punktausbeute erledigt und den FC Urbar II mit 5:2 in die Schranken gewiesen.

Der FSV RW Lahnstein hat in der Fußball-Kreisliga B6 erneut Heimstärke bewiesen. Die Elf von Trainer Norman Stenzel bezwang im Rhein-Lahn-Stadion den punktlosen Tabellenletzten FC Urbar II letztlich zwar deutlich mit 5:2 (2:2), machte sich dabei nach einer 2:0-Führung das Leben aber unnötig selbst schwer.







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