Ist das nicht verrückt? Da liegt eine Mannschaft 0:2 hinten, gerät in Unterzahl und kassiert noch vor der Pause zwei weitere Gegentreffer – um am Ende einen Punkt der Moral zu erkämpfen. So geschehen bei der SG Unterwesterwald in der Kreisliga B5.
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Als einzige WW-Vertreter in der Fußball-Kreisliga B5 mischen die SG Unterwesterwald und die SG Elbert/Horbach II vorne mit. In ihren Nachholspielen punkteten die Elberter dreifach, während Ex-A-Ligist SG Uww im Topspiel ein unglaubliches Remis der Moral erkämpfte.