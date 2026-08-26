Wilde Aufholjagd in Unterzahl 4:4 nach 0:4: Uww-Coach Isola zieht Hut vor seiner Elf Marco Rosbach 26.08.2026, 12:39 Uhr

i Begeistert von der Moral seiner Mannschaft: Uww-Trainer David Isola. Marco Rosbach

Ist das nicht verrückt? Da liegt eine Mannschaft 0:2 hinten, gerät in Unterzahl und kassiert noch vor der Pause zwei weitere Gegentreffer – um am Ende einen Punkt der Moral zu erkämpfen. So geschehen bei der SG Unterwesterwald in der Kreisliga B5.

Als einzige WW-Vertreter in der Fußball-Kreisliga B5 mischen die SG Unterwesterwald und die SG Elbert/Horbach II vorne mit. In ihren Nachholspielen punkteten die Elberter dreifach, während Ex-A-Ligist SG Uww im Topspiel ein unglaubliches Remis der Moral erkämpfte.







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