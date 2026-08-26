B5: Nachholspiele am Dienstag 4:4 – FSV Welterod vergeigt klare 4:0-Pausenführung Stefan Nink 26.08.2026, 10:23 Uhr

i Welterods Youngster Luis Vedder (links) setzt hier gegen Unterwesterwalds Marian Schmitz zum Überholmanöver an. René Weiss

Es ist erst vorbei, wenn der Schiri abpfeift: Das erfuhren die Kicker des FSV Welterod im Nachholspiel der Kreisliga B5. Die Grün-Weißen mussten sie sich nach einer 4:0-Führung mit einem 4:4 begnügen, obwohl sie 47 Minuten in Überzahl spielten.

Der FSV Welterod hat am späten Dienstagabend die Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga B5 verpasst. Nach komfortabel anmutender 4:0-Pausenführung bei der SG Unterwesterwald mussten sich die Grün-Weißen letztlich mit einem 4:4 begnügen und den Gastgebern den Platz an der Sonne überlassen.







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