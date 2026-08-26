B5: Nachholspiele am Dienstag
4:4 – FSV Welterod vergeigt klare 4:0-Pausenführung
Welterods Youngster Luis Vedder (links) setzt hier gegen Unterwesterwalds Marian Schmitz zum Überholmanöver an.
Welterods Youngster Luis Vedder (links) setzt hier gegen Unterwesterwalds Marian Schmitz zum Überholmanöver an.
René Weiss

Es ist erst vorbei, wenn der Schiri abpfeift: Das erfuhren die Kicker des FSV Welterod im Nachholspiel der Kreisliga B5. Die Grün-Weißen mussten sie sich nach einer 4:0-Führung mit einem 4:4 begnügen, obwohl sie 47 Minuten in Überzahl spielten.

Lesezeit 2 Minuten
Der FSV Welterod hat am späten Dienstagabend die Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga B5 verpasst. Nach komfortabel anmutender 4:0-Pausenführung bei der SG Unterwesterwald mussten sich die Grün-Weißen letztlich mit einem 4:4 begnügen und den Gastgebern den Platz an der Sonne überlassen.
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