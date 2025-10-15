Fußball-Kreisliga B5 4:1 in Dahlheim: SG Aar-Einrich klettert auf Rang drei 15.10.2025, 12:59 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

Mit dem sechsten Saisonsieg hat die SG Aar-Einrich ihre Anwartschaft auf einen Spitzenplatz in der Fußball-Kreisliga B5 untermauert. Bei der SG Rheinhöhen behielt das Team von Andreas Weyl und Steffen Jung mit 4:1 die Oberhand.

Mit einem überzeugenden 4:1 (3:1)-Auswärtssieg bei der zweiten Welle der SG Rheinhöhen hat sich die SG Aar-Einrich in der Staffel 5 der Fußball-Kreisliga B auf den dritten Tabellenplatz verbessert. Vor 40 Zuschauern in Dahlheim legten die favorisierten Kombinierten aus Allendorf-Berghausen und Hahnstätten bereits im ersten Durchgang den Grundstein zum Erfolg.







