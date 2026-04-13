Der SV Braubach bleibt in der Fußball-Kreisliga B6 nach dem am Ende deutlich ausgefallenen 4:1-Derbysieg im Rennen um den rettenden 12. Tabellenplatz, Nachbar RW Lahnstein hingegen muss nun wieder mehr bangen.
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Mit dem am Ende deutlich ausgefallenen 4:1-Derbysieg gegen den FSV RW Lahnstein hat der SV Braubach den Rückstand zu dem noch am rettenden Ufer platzierten Nachbarn in der Fußball-Kreisliga B6 auf drei Zähler reduziert. Mit im Boot sitzt auch noch die Drittvertretung des FC Germania aus Metternich.