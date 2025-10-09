Aufsteiger Illerich/Landkern hat den zehnten Spieltag in der B Staffel 8 mit einem 3:1-Heimsieg gegen den COC-Konkurrenten SG Eifelhöhe eröffnet. Am Freitag, Samstag und Sonntag stehen die fünf weiteren Paarungen des Spieltags an.
In der vorgezogenen Partie des zehnten Spieltages der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 zwischen der SG Illerich/Landkern und der SG Eifelhöhe haben sich die Hausherren durchgesetzt. Am Wochenende stehen noch fünf weitere Begegnungen an, darunter das Verfolgerduell zwischen der SG Ahrtal und der FSG Vordereifel.