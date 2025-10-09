Kreisliga B Staffel 8 3:1 in Landkern: SG Illerich überholt die SG Eifelhöhe Daniel Fischer 09.10.2025, 11:28 Uhr

i Der TuS Hausen (rechts mit Maurice Richter) schaffte es am Sonntag nicht, die SG Brohlbachtal (mit Marc Schikora) in Hambuch aus der Bahn zu werfen. Brohlbachtal gewann mit 4:1 und gastiert am Freitag um 19.30 Uhr in Boos beim Vorletzten SG Weiler. Hausen hat am Sonntag (14.30 Uhr) den SV Laubach II zu Gast. Alfons Benz

Aufsteiger Illerich/Landkern hat den zehnten Spieltag in der B Staffel 8 mit einem 3:1-Heimsieg gegen den COC-Konkurrenten SG Eifelhöhe eröffnet. Am Freitag, Samstag und Sonntag stehen die fünf weiteren Paarungen des Spieltags an.

In der vorgezogenen Partie des zehnten Spieltages der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 zwischen der SG Illerich/Landkern und der SG Eifelhöhe haben sich die Hausherren durchgesetzt. Am Wochenende stehen noch fünf weitere Begegnungen an, darunter das Verfolgerduell zwischen der SG Ahrtal und der FSG Vordereifel.







