Weil die Sicht auf 50 bis 60 Meter in Folge des Waldbrandes im Kreis Düren beschränkt war, wurde die Partie zwischen Wershofen und Kirchweiler abgesagt.

Während der SV Wershofen/Hümmel sein erstes Heimspiel absagen musste, fuhren sowohl die DJK Müllenbach als auch die SG Hocheifel 23 Adenau in der Fußball-Kreisliga B Eifel Staffel 13 die ersten Saisonsiege ein.

Aufgrund der Folgen des Waldbrandes im Kreis Düren wurde die Partie auf dem Wershofener Hartplatz abgesagt.