Spiel-Absage in Wershofen
3:1-Derbysieg für DJK Müllenbach gegen Kelberg
Symbolbild.
Symbolbild.
Robert Kneschke. Robert Kneschke - stock.adobe.com

Weil die Sicht auf 50 bis 60 Meter in Folge des Waldbrandes im Kreis Düren beschränkt war, wurde die Partie zwischen Wershofen und Kirchweiler abgesagt. 

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Während der SV Wershofen/Hümmel sein erstes Heimspiel absagen musste, fuhren sowohl die DJK Müllenbach als auch die SG Hocheifel 23 Adenau in der Fußball-Kreisliga B Eifel Staffel 13 die ersten Saisonsiege ein.SV Wershofen/Hümmel - FC Kirchweiler (Abgesagt) Aufgrund der Folgen des Waldbrandes im Kreis Düren wurde die Partie auf dem Wershofener Hartplatz abgesagt.
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