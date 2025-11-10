Fußball-Kreisliga B6 3:0 - Lahnstein klettert in der Tabelle auf Rang 8 10.11.2025, 12:07 Uhr

i Symbolbild dpa

Achtbar geschlagen, aber einmal mehr fiel die Ausbeute für den abstiegsbedrohten SV Braubach zu karg aus. Nach dem 2:2 gegen die SG Moseltal beträgt der Rückstand zum rettenden Ufer drei Zähler.

Das Auge isst bekanntlich mit: Im Jahres-Endspurt hat sich der FSV RW Lahnstein mit dem Heimsieg gegen die Koblenzer Drittvertretung zunächst auf Rang acht der Fußball-Kreisliga B6 verbessert. Für Schlusslicht Osterspai II wird der Klassenverbleib immer mehr zur „mission impossible“, während sich der SV Braubach immerhin noch in Schlagdistanz befindet.







