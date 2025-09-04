Die SG Rheinhöhen II wollte ihren starken Start in die Saison weiter ausbauen. Doch das Team von Marco Müller ist auf dem harten Boden der Realität gelandet und erlebte ein 2:10-Debakel gegen die TuS Niederneisen.

Für einen Paukenschlag sorgte in der Fußball-Kreisliga B5 die TuS Niederneisen mit dem 10:2 (5:1)-Kantersieg bei der bis dahin ungeschlagenen Reserve der SG Rheinhöhen.

„So lädt man eine mittelmäßig schlechte Mannschaft zum Schützenfest ein. Wahnsinn.“

Marco Müller von der SG Rheinhöhen II war restlos bedient.

„Ich fasse mich kurz: Das war eine absolut inakzeptable Leistung. Viele einfache Fehler, keine Ordnung. So lädt man eine mittelmäßig schlechte Mannschaft zum Schützenfest ein. Wahnsinn. Mit Abstand das schlechteste Spiel seit ich hier Trainer bin“, so SG-Trainer Marco Müller nach dem Debakel. Kollege Ken Rauner war hingegen begeistert. „Bei uns hat alles geklappt, wir haben Siegeswillen und Kampf gezeigt. So müssen wir auch die nächsten Spiele angehen.“ Schiedsrichter: Philipp Renger. Tore: 0:1 Samuel Wolff (8.), 1:1 Sven Klein (14.), 1:2 Ewald Viehmann (19.), 1:3 Samuel Wolff (27.), 1:4, 1:5 beide Alexander Kaltwasser (39., 45.), 2:5 Florian Göbel (54.), 2:6 Ewald Viehmann (57.), 2:7 Samuel Wolff (64.), 2:8, 2:9 beide Alexander Kaltwasser (69., 77.), 2:10 Ewald Viehmann (80.). Zuschauer: 55.