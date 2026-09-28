Derbysieg vor Michelsmarkt 2:1 – Für TuS Singhofen zahlt sich größerer Willen aus Stefan Nink 28.09.2026, 09:07 Uhr

i Christian Knoll (hier vor Nassaus Yannik Ludwig am Ball) brachte den TuS Singhofen im brisanten Derby gegen die Nassovia früh in Führung. Am Ende bejubelte das Kellerkind von der Bäderstraße drei Derby-Zähler. Andreas Hergenhahn

Einen Wechsel gab’s an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga B5: Da die SG Unterwesterwald gegen den SV Braubach nicht über ein 1:1 hinauskam, steht die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen nach einem 6:1 in Bornich ganz vorne.

Die drei letztjährigen A-Ligisten grüßen nach dem 8. Spieltag der Fußball-Kreisliga B5 von der Tabellenspitze. Den Platz an der Sonne hat die FSV Osterspai übernommen. Abgeschlossen wird die Runde erst am Donnerstag ab 20 Uhr, wenn der auswärts bis dato eher harmlose TuS Katzenelnbogen/Klingelbach beim auf eigenem Terrain noch ungeschlagenen FSV Welterod aufkreuzt.







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