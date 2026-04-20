Fußball-Kreisliga B6 2.12-Abfuhr: RW Lahnstein rutscht immer weiter ab Stefan Nink 20.04.2026, 08:04 Uhr

i Nach dem 2:12-Desaster gegen die SG Moseltal dürfte in dieser Woche bei Norman Stenzels FSV RW Lahnstein in erster Linie Seelenmassage gefragt sein. Andreas Hergenhahn / Archiv

Während derzeit der Trend für den SV Braubach spricht, rutscht der FSV RW Lahnstein in der Fußball-Kreisliga B6 immer tiefer in den Schlamassel. Die Elf von der Flussmündung erlebte gegen die SG Moseltal ein 2:12-Waterloo.

Fünf Begegnungen stehen in der Fußball-Kreisliga B6 für jedes Team noch aus, der Kampf um den zweiten Abstiegsplatz neben dem abgeschlagenen Schlusslicht FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen II spitzt sich immer weiter zu, nachdem der SV Braubach mit dem zweiten Sieg hintereinander mit den FSV RW Lahnstein nach Punkten gleichgezogen hat.







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