Am Wochenende beginnt der Liga-Spielbetrieb der Männer im Fußballverband Rheinland. Am Ende der Saison werden wieder diverse Mannschaften ihre aktuelle Liga nach oben oder nach unten verlassen – und die Grundlage dafür bildet die Auf- und Abstiegsregelung. Dabei konnte der Verbandsspielausschuss auf viele Erfahrungswerte der Vorsaison zurückgreifen.

Die Abstiegskonstellation: In der Rheinlandliga steigen vier oder fünf (ab zwei Oberliga-Absteiger aus dem Rheinland) Mannschaften ab, in der Bezirksliga wird es vier Teams treffen, in der A-Klasse müssen pro Staffel drei Mannschaften und in der B-Klasse pro Staffel wie im Vorjahr zwei Teams absteigen. Neben den Meistern, die alle aufsteigen, bekommen in allen Spielklassenebenen auch die Vizemeister die Chance, über eine Aufstiegsrunde oder die Quotientenregelung in die nächsthöhere Spielklasse aufzusteigen. Für die neun A-Klasse-Vizemeister stehen im besten Fall vier Bezirksliga-Plätze zur Verfügung, für die 15 B-Klasse-Zweiten maximal 13 freie Plätze in der A-Klasse und für die 21 C-Klasse-Vizemeister maximal nur noch fünf freie Plätze in der B-Klasse.

Verzicht auf Aufstieg oder Verbleib: Etliche Klubs wollen keine B-Klasse spielen

Der „Abbau“ hat mit der Reduzierung von 15 auf 14 Staffeln auf der Ebene der B-Klasse in der Saison 2026/27 zu tun. Die verfügbaren Plätze in der B-Klasse für die C-Klasse-Vizemeister werden deutlich weniger. „Uns ist nicht gelungen, die diesjährige B-Klasse auf ihre eigentliche Sollstärke von 210 Mannschaften zu bringen – und das, obwohl wir alle Zweitplatzierten und weiteren aufstiegsberechtigten Teams in den C-Klassen sowie die 15 besten Absteiger in den B-Klassen angefragt haben, ob sie in der neuen Saison in der Kreisliga B spielen möchten“, sagt Jens Bachmann, der Vorsitzende des Spielausschusses: „Einige Zweitplatzierte haben jedoch auf ihren Aufstieg verzichtet oder durften als zweite oder dritte Mannschaft eines Vereins nicht aufsteigen. Zudem haben die meisten besten Absteiger der B-Klassen auf den angebotenen Verbleib in der B-Klasse verzichtet. Da es aktuell nicht danach aussieht, dass sich an den Rahmenbedingungen perspektivisch etwas ändert, haben wir uns dazu entschieden, die Anzahl der Staffeln künftig um eine auf dann 14 zu verringern.“