Ziel verfehlt: Nach der 1:3-Niederlage bei der Metternicher Dritten ist der SV Braubach im Ligenspektrum ganz unten angekommen. Die 1:3-Schlappe in der Metternicher Kaul besiegelte den Abstieg der Marksburgstädter.
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Nun herrscht Gewissheit: Der SV Braubach begleitet in der Staffel 6 der Fußball-Kreisliga B die Osterspaier Zweite in die C-Klasse.
In der ersten Viertelstunde fallen vier Tore
TuS Immendorf – FSV RW Lahnstein 4:2 (2:2). Die sich bereits auf der sicheren Seite befindenden Gäste von der Flussmündung kamen auf dem Dörnchen zwar gut in Tritt, ließen sich dann aber von der unter Zugzwang stehenden Reserve aus dem Konzept ...