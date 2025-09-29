Fußball-Kreisliga B5 1:3 gegen Weinähr: TuS Singhofen setzt Talfahrt fort 29.09.2025, 09:38 Uhr

i Adrian Schmidt (am Ball, links Amir Ben Zyane) sorgte am Freitagabend mit seinem Tor zum 3:1 im Spiel gegen die SG Mühlbachtal II für die Vorentscheidung zugunsten der TuS Niederneisen. Andreas Hergenhahn

Nun hat es auch die SG Nievern/Arzbach erwischt: Die Kombinierten zogen beim 1:4 gegen den TuS KK erstmals in dieser Runde den Kürzeren. Am Tabellenende drohen die SG Mühlbachtal und der TuS Singhofen den Anschluss zu verlieren.

Die Sportfreunde Bad Ems geben sich in der Fußball-Kreisliga B5 weiter keine Blöße und stehen nach dem Patzer der SG Nievern/Arzbach alleine an der Tabellenspitze.TuS Niederneisen – SG Mühlbachtal II 3:2 (2:1). Die Grün-Weißen taten sich gegen das sieglose Schusslicht zwar schwer, tüteten aber letztlich zum Auftakt der Kirmes ihren fünften Dreier hintereinander ein, ehe es im Aartal zum gemütlichen Teil überging.







