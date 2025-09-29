Nun hat es auch die SG Nievern/Arzbach erwischt: Die Kombinierten zogen beim 1:4 gegen den TuS KK erstmals in dieser Runde den Kürzeren. Am Tabellenende drohen die SG Mühlbachtal und der TuS Singhofen den Anschluss zu verlieren.
Lesezeit 3 Minuten
Die Sportfreunde Bad Ems geben sich in der Fußball-Kreisliga B5 weiter keine Blöße und stehen nach dem Patzer der SG Nievern/Arzbach alleine an der Tabellenspitze.TuS Niederneisen – SG Mühlbachtal II 3:2 (2:1). Die Grün-Weißen taten sich gegen das sieglose Schusslicht zwar schwer, tüteten aber letztlich zum Auftakt der Kirmes ihren fünften Dreier hintereinander ein, ehe es im Aartal zum gemütlichen Teil überging.