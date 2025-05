Durch eine Niederlage im Spitzenspiel beim Tabellenvierten in Daaden musste die SG Honigsessen den zweiten Platz an die SG Atzelgift übergeben. Der neue Rangzweite verdiente sich den Sprung in der Tabelle mit einem Dutzend eigener Treffer.

Ein Dutzend Treffer durften Mannschaft und Fans der SG Atzelgift im Heimspiel gegen die SG Offhausen bejubeln. Die Belohnung folgte nach Abpfiff: Durch den Heimerfolg kletterten die Atzelgifter in der Tabelle einen Platz nach oben, da der bisherige Zweite, die SG Honigsessen, im Spitzenspiel in Daaden unterlag.

SV Adler Niederfischbach II – SG Neitersen/Altenkirchen II 0:6 (0:0). Die erste Hälfte bot nicht viel an Höhepunkten, dafür dann die zweiten 45 Minuten umso mehr. „In Halbzeit zwei sind wir zusammengefallen wie ein Kartenhaus“, so Adler-Trainer Marcus Schmidt nach Schlusspfiff. Binnen elf Minuten gingen die Gäste durch Tore von Nico Hees (55., 64.), Nicolas Hering ((60.) und einem Eigentor von Jannick Zöller (66.) mit zwischenzeitlich 4:0 in Führung. Der eingewechselte Leander Heitkämper (83.) und Veteran Florian Raasch (84.) schraubten das Ergebnis schließlich noch weiter in die Höhe.

SG Gebhardshainer Land/Steineroth-Dauersberg – SV Adler Derschen 5:0 (2:0). Es dauerte bis zur 35. Spielminute, ehe Robin Kastl die Gastgeber in Führung brachte. Kurze Zeit später machte er den Doppelschlag perfekt (41.) und sorgte so für eine beruhigende Halbzeitführung seines Teams. Nach der Pause erzielte Jan Niklas Franken das 3:0 für die SG (73.). Im Anschluss hatte Nick Groß mit einem Foulelfmeter die Chance zu verkürzen, scheiterte aber an Jonathan Schwan (75.). Robin Stockschläder (88.) und der eingewechselte Luis Paul Nassen (90.) stellten das Ergebnis am Ende auf 5:0. „Ein am Ende auch in der Höhe verdienter Sieg“, berichtete SG-Trainer Heiko Schnabel.

SSV Hattert – TuS Bitzen 6:0 (3:0). Die Hausherren erspielten sich schon früh ein deutliches Übergewicht und gingen in der Folge durch Christopher Jung (2.) in Führung. Noch vor der Halbzeit erhöhten Jan Philipp Orthey (20.) und Yannick Buchner (36.) auf einen hochverdienten 3:0-Pausenstand. Patrick Bläß (62.) und erneut Orthey (68., 84.) markierten in Durchgang zwei dann die weiteren Treffer für die Gastgeber. Zwischenzeitlich scheiterte noch der „Man of the Match“ Orthey mit einem Foulelfmeter an Gästekeeper Nils Berkenkötter (75.). „Es war ein Spiel auf ein Tor, und besonders in der ersten Halbzeit war mein Team besonders stark“, urteilte SSV-Trainer Dario Giannattasio nach dem Spiel.

Sportfreunde Daaden – SG Honigsessen/Katzwinkel 5:1 (3:0). Nach einer zähen Anfangsphase gelang Maximilian Ramb mit seinem Treffer der Dosenöffner für die Sportfreunde (25.). Alexander Von Gradowski (33.) und Jannik Künkler (43.) brachten die Gastgeber noch vor der Halbzeit endgültig auf die Siegerstraße. Nach einem Foulspiel musste dann Daadens Spieler Robin Wisser mit Gelb-Rot vorzeitig das Spielfeld verlassen (79.). Doch auch in Unterzahl hatte die Heimelf mehr vom Spiel und erzielte durch Severin Schlosser (80.) und Tobias Sturm (90.) noch weitere Treffer. Marco Karmann (87.) markierte den Ehrentreffer für die Gäste.

SG Atzelgift/Nister – SG Offhausen-Herkersdorf/Harbach 12:2 (3:1). In einer turbulenten und sehr torreichen Partie fegte der neue Tabellenzweite die SG Offhausen nach einem fulminanten zweiten Durchgang mit sage und schreibe 12:2 Toren vom Platz. Die Tore im Einzelnen: 1:0, 5:2 Gerrit Oettgen (25., 62.), 2:0, 3:0, 4:1 Jonas Wisser (31., 33., 53.), 3:1 Felix Hof (35.), 4:2 Marvin Gerlach (61.), 6:2 Jens Weller (68.), 7:2 Philip Hommel (70.), 8:2 Yannick Pascal Weyer (72.), 9:2, 10:2, 11:2 Marius Reichmann (77., 78., 86.), 12:2 Paul Hebel (89.).

FSV Kroppach – SG Niederhausen/Birkenbeul 2:5 (1:2). Ben Schmidt sorgte für die Führung des FSV (17.). Diese war nur von kurzer Dauer, denn Dawid Baginski konnte schnell ausgleichen (20.). Noch vor dem Halbzeitpfiff drehte Simon Marenbach das Spiel für die Gäste (33.). Direkt nach der Pause baute Lukas Marenbach die Führung auf 3:1 aus (49.), ehe Lukas Schischkowski die Partie wieder spannend machte (61.). Der Platzverweis gegen Gästespieler Aron Brandenburg wegen Tätlichkeit (68.) konnte sich Kroppach nicht zunutze machen, im Gegenteil: Erneut Simon Marenbach (71.) und Alexander Wacker (77.) erhöhten noch auf 5:2. FSV-Spieler Florian Müller musste wegen wiederholtem Foulspiels und einer gelb-roten Karte ebenfalls vorzeitig den Platz verlassen (77.).

SG Alsdorf/Kirchen/Freusburg/Wehbach – SG 06 Betzdorf II 2:4 (1:0). Die Gastgeber mussten verletzungsbedingt früh in der Partie dreimal wechseln. „Das hat uns mit Sicherheit in die Karten gespielt, weil es sich auch um wichtige Spieler des Gegners handelte“, meinte Gäste-Spielertrainer Kevin Denter anschließend. Bis zur Pause spiegelte sich dies noch nicht im Ergebnis wieder, denn die Heimelf führte bis dato mit 1:0 durch einen verwandelten Foulelfmeter von Benjamin Müller (40.). In der zweiten Halbzeit merkte man dann aber deutlich den Qualitätsverlust und Betzdorf nutzte dies durch Tore von Enes Birinci (61.), Angelos Porfyris (84.), Kevin Denter (87.) und Henry Belleflamme (90.) entsprechend aus. Der Treffer von Niko Pees in der Nachspielzeit war nur noch Ergebniskosmetik.