Karaschewitz erzielt acht Tore
11:0 – Westum II zeigt dem SC die Grenzen auf
Symbolbild
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dpa

Von einem engen Derby zwischen den Reservemannschaften der SG Westum/Löhndorf und dem SC Bad Bodendorf konnte nach Spielende nicht mehr gesprochen werden.

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Mit einem 11:0 (3:0)-Sieg zeigte die SG Westum/Löhndorf II im Derby dem SC Bad Bodendorf II klar die Grenzen auf. Durch diesen Erfolg im Nachholspiel des 21. Spieltages verbesserten sich die Westumer auf den vierten Tabellenplatz in der Kreisliga B Ahr Staffel 7, die Bad Bodendorfer Reserve verbleibt dagegen auf Abstiegsplatz zwölf, einen Zähler hinter dem FC Plaidt II bei noch drei ausstehenden Partien.

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