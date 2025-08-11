Wie die eigene Bezirksligamannschaft hatte auch das Kreisliga-B4-Team des FC Kosova Montabaur – fast schon standesgemäß zu dieser Urlaubszeit im Sommer – mit personellen Problemen zu kämpfen und konnte so dem TV Mühlhofen nichts entgegensetzen. Auch die SG Haiderbach verlor deutlich, hätte aber ein knapperes Ergebnis verdient gehabt.

SV Weitersburg II – FSV Ebernhahn 4:3 (3:1). Einen turbulenten und torreichen Saisonauftakt erlebten die Zuschauer in Weitersburg. „Wir haben leider nicht an unsere Leistung aus dem Pokal anknüpfen können. Zwar wurden die Gegner zumeist nur über Standards gefährlich, jedoch haben wir schlussendlich verdient verloren“, musste FSV-Abteilungsleiter Tobias Kuch feststellen. Tore: 0:1 Yacine Oukpedjo (12.), 1:1 Sven Korth (13.), 2:1, 3:1, 4:1 Colin Püschel (35., 42., 56.) 4:2 Andreas Wiegand (72.), 4:3 Tobias Kuch (90.). Gelb-Rote Karten: Yacine Oukpedjo (89., Ebernhahn), Luc van Berk (90.+5, Ebernhahn) wegen wiederholten Foulspiels.TV Mühlhofen – FC Kosova Montabaur II 10:1 (8:1). „Den Ligastart haben wir uns anders vorgestellt, jedoch mussten wir bis zum Schluss leider stark unterbesetzt spielen, jedoch hielten wir bis zum Abpfiff so gut es ging dagegen. Wir freuen uns in voller Besatzung auf das Wiedersehen in der Rückrunde“, erklärte SG-Trainer Valentin Konaj. Tore: 1:0 Esad Kilicasan (14.), 1:1 Denis Muharemi (18.), 2:1 Bryant Emil Perez Silvestre (21.), 3:1 Esad Kilicasan (27.), 4:1 Tugay Arslan (32.), 5:1, 6:1 Bryant Emil Perez Silvestre (36., 39.), 7:1 Esad Kilicasan (43.), 8:1 Ibrahim Bourkou (45.), 9:1 Tugay Arslan (47.), 10:1 Ilker Erdem Kesikci (64.).SG Maischeid – SG Nauort 4:2 (3:0). „Wir waren in der ersten Halbzeit das bessere Team und gingen mit einer verdienten 3:0-Führung in die Kabine. Nach Wiederanpfiff legten wir nach, was eigentlich die Entscheidung hätte sein müssen. Am Ende ließen wir in der Defensive zu viel zu, der Sieg war jedoch trotzdem zu keinem Zeitpunkt ernsthaft in Gefahr“, erklärte Maischeids Trainer Dirk Hulliger. Tore: 1:0 Philipp Hauck (26.), 2:0 Lennard Strauß (31.), 3:0 Raphael Benedikt Bracker (37.), 4:0 Luca Frorath (56.), 4:1, 4:2 Björn Ploschke (64., 90.).SG Grenzbachtal – FV Engers II 0:1 (0:1). Ein Tor reichte den Gästen aus Engers zum Sieg. „Wir waren heute über weite Strecke das deutlich bessere Team und hätten mehr verdient gehabt. Eine Nachlässigkeit sorgte für einen unverdienten Auswärtserfolg aufseiten der Gäste. Wir haben uns nichts vorzuwerfen und müssen dennoch akzeptieren, dass wir nach den ersten Spieltag mit leeren Händen dastehen“, erklärte Grenzbachtals Co-Trainer Jonas Rafique. Tor: 0:1 Timo Telocka (45.).

SF Höhr-Grenzhausen II – SG Siershahn 4:1 (0:1). „In einem intensiven Spiel feierten wir einen am Ende verdienten Sieg. In der zweiten Halbzeit setzte sich die bessere Physis unserer Mannschaft durch und entscheiden die Partie für uns“, erklärte SF-Coach Oliver Eberz. Tore: 1:0, 2:0 Florian Krink (30., 52.), 2:1 Tino Philippi (64.), 3:1, 4:1 Joshua Hoffman (70., 78.).SG Puderbach – SG Haiderbach 7:1 (3:1). „Wir starteten gut, gerieten jedoch nach zehn Minuten durch einen vermeidbaren Standard in Rückstand. Danach entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, bis wir den Schock abschüttelten und noch vor der Pause das Spiel drehten. In Halbzeit zwei kontrollierten wir Ball und Gegner zunehmend, vergaben jedoch zunächst Chancen. Am Ende ein verdienter Sieg, wenn auch etwas zu hoch ausgefallen. Im Großen und Ganzen also ein solider Saisonstart und ein Schritt in die richtige Richtung“, fasste Puderbachs Trainer Dirk Gras den Spielverlauf zusammen. Tore: 0:1 Linus Pesau (10.), 1:1 Jan Fries (30.), 2:1 Fabio Licht (39.), 3:1 Fabio Licht (45.), 4:1 Noah Henschel (72.), 5:1 Fabio Licht (73.), 6:1 Fabio Licht (83.), 7:1 Noah Henschel (88.).