Am siebten Spieltag durften vor allem die Heimfans ordentlich jubeln. Nur nicht in Malberg und Honigsessen, die sich jeweils mit einem Remis begnügen mussten. Und auch nicht in Atzelgift, denn das Spiel gegen Vatan Spor Hamm fand nicht statt.
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Die SG Alsdorf gibt die ersten Punkte der Saison ab und muss sich mit 4:5 gegen die SG Hammer Land geschlagen geben. Den Platz an der Sonne verliert sie damit an die SG Atzelgift/ Nister, die drei Punkte kampflos eingefahren hat, da Vatan Spor Hamm nicht angetreten ist.