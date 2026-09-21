Vatan Spor Hamm tritt nicht an 1:1 – Honigsessen lässt gegen Schönstein zu viel liegen Désirée Rumpel 21.09.2026, 08:34 Uhr

i Louis Vedder (links in Rot) sorgte in der 70. Minute endlich für Jubel bei den Heimfans der SG Honigsessen. Im Spiel gegen die Sportfreunde Schönstein (gelbe Trikots) ließen die Hausherren insgesamt aber zu viel liegen und musste sich mit einem 1:1 begnügen. Manfred Böhmer/balu

Am siebten Spieltag durften vor allem die Heimfans ordentlich jubeln. Nur nicht in Malberg und Honigsessen, die sich jeweils mit einem Remis begnügen mussten. Und auch nicht in Atzelgift, denn das Spiel gegen Vatan Spor Hamm fand nicht statt.

Die SG Alsdorf gibt die ersten Punkte der Saison ab und muss sich mit 4:5 gegen die SG Hammer Land geschlagen geben. Den Platz an der Sonne verliert sie damit an die SG Atzelgift/ Nister, die drei Punkte kampflos eingefahren hat, da Vatan Spor Hamm nicht angetreten ist.







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