Packung bei der SG Moseltal 0:7 – Lahnsteiner „Auswärts-Allergie“ setzt sich fort Stefan Nink 05.10.2026, 08:55 Uhr

i Symbolfoto Adobe Stock/Smileus

Wenn die Fußballer des FSV RW Lahnstein das Rhein-Lahn-Stadion verlassen, dann beginnen die Knie zu schlottern. Die Elf von Norman Stenzel ist auf den Plätzen der Kreisliga B6 überall gern gesehen. Auch in Lay lieferte sie brav die Punkte ab.

Es ist wie verhext beim FSV Rot-Weiß Lahnstein. Auch am Sonntag hieß es in der Fußball-Kreisliga B6 wieder „außer Spesen nix gewesen“. Bei der SG Moseltal Dieblich setzte es auf dem Layer Hybridrasen eine 0:7 (0:4)-Schlappe. Amro Bahaia und Mohamed Khallouf haben die Führung auf dem Fuß Dabei sah es nach rund 25 Minuten beileibe nicht nach einer derartigen Packung aus.







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