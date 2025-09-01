Aus dem angepeilten Satz nach oben in der Tabelle wurde nichts: Der SV Braubach musste gegen RW Koblenz III eine 0:1-Schlappe quittieren und rutschte auf Rang zehn ab. Am Tabellenende gab’s den ersten Dreier für die Lahnsteiner.

Mit dem 3:2-Erfolg in Winningen gab der FSV RW Lahnstein in der Fußball-Kreisliga B6 die Rote Laterne an seinen Nachbarn FSV Osterspai II ab.

TV Winningen – FSV RW Lahnstein 2:3 (0:1). Beim Gast von der Flussmündung avancierte Colin Klinkner mit zwei Treffern und einem Assist zum Matchwinner. „Wir haben Willen und Biss gezeigt und das Ding mit neun Mann über die Bühne gebracht“, atmete Lahnsteins Trainer Norman Stenzel nach dem ersten Saisonsieg seines Teams auf. „Jetzt sind wir wieder in der Spur.“ Schiedsrichter: Mark Evans. Tore: 0:1 Colin Klinkner (45.+1), 1:1 Christopher Otto (47.), 2:1 Jonathan Heuser (56.), 2:2 Colin Klinkner (73.), 2:3 Vlad Marcu (83.). Gelb-Rot: Jannik Busch (75.) und Andre Abibilajewa (90.+4, beide Lahnstein). Zuschauer: 60.

„Es hat mal wieder die Mannschaft verloren, die mehr investiert hat.“

SV Braubaschs Trainer Björn Schmitz nach dem 0:1 gegen RW Koblenz III.

SV Braubach – FC RW Koblenz II 0:1 (0:0). Fußball ist oft nicht gerecht. „Es hat mal wieder die Mannschaft verloren, die mehr investiert hat“, so SV-Trainer Björn Schmitz. „Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen, danach waren wir am Drücker.“ Da aber Dominik Sahm mit einem Elfmeter am RW-Keeper scheiterte (48.), blieb Braubachs Sturmlauf ohne Erfolg. Schiedsrichter: Marco Lierath. Tor: 0:1 Levin Elias Klöckner (50.). Zuschauer: 50.

TuS Germania Arenberg – FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen II 3:0 (1:0). Spät wurde der alles nach vorne werfende Gast und auf den Ausgleich drängende vom Rhein ausgekontert und musste mit leeren Händen nach Hause fahren. „Das Ergebnis spiegelt nicht den Spielverlauf wider. Ein Punkt wäre für uns verdient gewesen. Normalerweise müssen wir 83 Minuten gegen 10 Mann spielen. Aber der Schiri gibt eine klare rote Karte nicht“, monierte FSV-Trainer Marcel Diesler. „Und fehlt das Glück vor dem Tor – wie beim Pfostenschuss von Leo Schmidt in der 27. Minute.“ Schiedsrichter: Lucas Schmitz. Tore: 1:0 Matteo Wolf (25.), 2:0 Mike Gerberich (88.), 3:0 Matteo Wolf (90.+2). Zuschauer: 70.