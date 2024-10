Windhagens letzter Sieg gegen Ellingen ist acht Jahre alt – Vettelschoß empfängt Rheinbrohl

Ellingens Torwart Philipp Krokowski (im grauen Trikot) macht das Spiel mit einem Abschlag gegen die angreifenden Heimbach-Weiser (ganz in Weiß) schnell. Am Sonntag ist der SV Windhagen zu einem Duell in Straßenhaus zu Gast, das vor acht Jahren mehr als 2000 Zuschauer anlockte. Foto: Jörg Niebergall