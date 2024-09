Plus Eitelborn

Völlig losgelöst im Verfolgerduell der A4: SG Augst hebt ab und ist nach 8:2 gegen die Reinhardt's Elf Zweiter

i Völlig losgelöst: In dieser Szene hebt Maximilian Schneider (Nummer 15) ab, um das 4:1 für die SG Augst zu feiern. Am Ende setzten sich die Westerwälder mit 8:2 gegen den SV Reinhardt's Elf durch. Foto: Marco Rosbach

Vier Tage nach dem 3:1 beim VfR Eintracht Koblenz hat die SG Augst Eitelborn in der Kreisliga A 4 nachgelegt – und wie. Das Verfolgerduell gegen den SV Reinhardt's Elf wurde zu einer Demonstration der Stärke der Mannschaft um Spielertrainer Robin Reifenberg, die mit 8:2 (3:1) deutlich gewann und sich so an den Gästen vorbei auf Platz zwei vorschob.