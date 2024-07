Plus Mudersbach/Brachbach VG-Turnier Kirchen-Sieg: SG Mudersbach verteidigt den Titel Von Moritz Hannappel i Die SG Mudersbach/Brachbach (rechts Kevin Maag) sicherte sich durch einen 1:0-Finalsieg über den SV „Adler“ Niederfischbach (links Vinzent Schommers) den Titel beim VG-Turnier. Foto: Manfred Böhmer/balu Der Titelverteidiger, der gleichzeitig auch der Gastgeber war, ließ beim Verbandsgemeinde-Turnier der VG Kirchen-Sieg nichts anbrennen: Westfalen-Bezirksligist SG Mudersbach/Brachbach (rechts Kevin Maag) sicherte sich durch einen 1:0-Finalsieg über den SV „Adler“ Niederfischbach (links Vinzent Schommers) erneut den Titel. Lesezeit: 1 Minute

Während sich die heimische Mannschaft bereits am Donnerstag in einer Gruppe mit Niederfischbach II, der DJK Friesenhagen und der SG Harbach/Offhausen-Herkersdorf für das Endspiel qualifizieren konnte, setzte sich die erste Garnitur der Adler am Freitag gegen die SG Mudersbach II und die SG Kirchen/Alsdorf durch. „Bis auf zwei Mann konnte ...