Plus Nassau

VG-Turnier in Nassau: TuS Singhofen steigert sich von Spiel zu Spiel und nimmt den Wanderpokal mit nach Hause

i Beim Turnier in Nassau durfte der TuS Singhofen den Sieg bejubeln. Foto: Andreas Hergenhahn

Ausgesprochen schwach begonnen am Freitagabend, dann im Verlauf des Samstags von Spiel zu Spiel gesteigert und am Ende als Turniersieger mit dem Wanderpokal nach Hause gefahren: So lässt sich aus Sicht des A-Ligisten TuS Singhofen der Verlauf des Turniers der Vereine aus der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau im Nassauer Sportzentrum kurz zusammenfassen.